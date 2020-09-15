Apple Fitness+ Özelliği Duyuruldu! Apple'dan Fitness Dersleri

Apple'ın Time Flies etkinliği sırasında başlatılan Apple Fitness+, Apple Watch ve ekranı olan başka bir Apple cihazına sahip kullanıcıların rehberli egzersizler yapmasına olanak tanıyacak.

Apple, kullanıcıları daha sağlıklı hale getirmek için egzersiz videolarını Apple Watch verileriyle birleştiren bir antrenman uygulaması Fitness+'ı duyurdu.

Apple Fitness+ nedir?

Apple eğitmenleri tarafından hazırlanan antrenmanı iPhone, iPad veya Apple TV üzerinden görüntüleyen Fitness+ , kullanıcının antrenmanını Apple Watch'taki sensörler aracılığıyla takip ederek daha interaktif bir kullanım sunabilecek.

Apple'ın eğitmenleri haftalık olarak kardiyo, yoga, kuvvet antrenmanı gibi çok çeşitli antrenman türlerini kapsayan bir dizi stüdyo egzersiz videosu sunacak. Apple Watch'tan alınan veriler ekranda görünecek ve böylece kullanıcılar Apple Watch'a bakmadan ilerlemelerini takip edebilecek.

Apple Fitness+ fiyatı ve Apple One üyeliği

ABD için aylık 9,99 dolar veya yıllık 79,99 dolar olarak fiyatlandırılan Fitness+ özelliğinin aile paylaşımı da mevcut olarak alınabilecek. Ayrıca yeni Apple One abonelik paketinin bir parçası olarak da kullanılabilir.

Apple Time Flies etkinliği sırasında tanıtılan en yeni hizmetleri ve yeni Watch serisini buradan okuyabilir ve Apple'ın yeni ürünleri hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.