Epic Games ile Apple arasındaki dava devam ederken Apple'ın Fortnite kazancı ortaya çıktı. Apple'dan Michael Schmid tarafından paylaşılan bilgiler, Apple'ın popüler battle royale oyunu Fortnite App Store'dan kaldırılmadan önce video oyunundan ne kadar kazandığına dair bilgisini paylaştı.

Apple'ın Fortnite Kazancı Dudak Uçuklatıyor

Teknoloji devi Apple ve onun son günlerdeki en büyük düşmanlarından biri olan Epic Games'in arasındaki dava hala devam ederken ilginç bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu hafta Apple'dan Michael Schmid tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, Fortnite'ın App Store'da yer alan iOS sürümünü kaldırmadan önce 100 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. Schmid, şirketin Fortnite'tan tam olarak ne kadar kazanç elde ettiğini söylemedi.

Fortnite normalde oynaması ücretsiz battle royale türündeki bir video oyunu olsa da oyun henüz App Store'dan kaldırılmamışken Fortnite'ın iOS sürümünde satılan V-Bucks gibi oyun içi para gibi oyuncuları ödeme yapmaya teşvik eden unsurlar, Fortnite geliştiricisine oldukça önemli bir miktarda kazanç sağlamıştı.

Apple, uygulama geliştiricilerinden yüzde 30 oranında komisyon ücreti kestiği için oyunun geliştiricisinin uygulama içi ödeme ile elde ettiği gelirin tamamı elbette ki Epic Games'e gitmemiş ve Apple da pastadan azımsaması mümkün olmayan büyüklükte bir pay almıştı.

Schmid, Apple'ın Fortnite gelirinin 200 milyon doları aşması durumunda bunu açıklamanın doğru olmayacağını belirtti ancak Epic Games'in Apple'ın onaylamadığı üçüncü taraf ödeme yöntemini oyuna entegre etmesi, video oyununun App Store'dan kaldırılmasına neden olmuştu. Apple, Epic'in battle royale oyununu App Store'dan kaldırmadan önceki 11 ay içinde Fortnite'ın pazarlamasına 1 milyon doların biraz daha altında ödeme yaptığını söylemişti.

Apple'ın 2018 yılında iOS'te piyasaya sürülmesinden bu yana Fortnite'ı oyunculara tanıtmak için ne kadar harcama yaptığına dair herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi fakat Schmid, Apple'ın oyunların tanıtımına yardımcı olduğu günlerde Fortnite'a yapılan yatırımın diğer video oyunlarına yapılan yatırımdan çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Sensor Tower gibi şirketlerin tahminlerine göre Apple'ın toplam Fortnite geliri 100 milyon doların oldukça üzerine çıktı. Bu şirkete göre Epic sadece Fortnite'ın iOS sürümünden 1,2 milyar dolar gelir elde etti. Apple'ın o zamanlar sabit olan yüzde 30'luk payı ise teknoloji devinin oyun App Store'dan kaldırılana kadar geçen sürede Fortnite'tan elde ettiği gelirin 360 milyon dolara çok yakın olduğunu gösteriyor.