Apple ve Foxconn'un Elektrikli Araç Projesi 2014'e Dayanıyormuş

Apple ve Foxconn'un elektrikli araç hedefleri 2014 yılına dayanıyor. Söylentilere göre Foxconn'un eski Başkanı Terry Gou, elektrikli arabayı "dört tekerlekli bir iPhone"a benzetti.

Apple'ın üretim konusundaki en büyük ortaklarından biri olan Foxconn, çok sayıda tedarik anlaşması, geliştirme ortaklığı ve tüm araçları üretebilecek yeni fabrikalar kurma planları ile elektrikli otomobil alanına giriş yapıyor.

Foxconn'un elektrikli araç sektöründeki hedefleri sır değil: Şirket geçen yıl kendini otomotiv endüstrisinde daha da köklendirmek için cesur hamleler yaptı ve araç üretim yeteneklerindeki zayıflıkları geliştirmekle uğraştı.

Nikkei tarafından sunulan yeni bir raporda, Foxconn'un kurucusu ve eski Başkanı Terry Gou'nun 2014 yılında prototip elektrikli araç inşa etmek için girişim başlattığını iddia ediyor. "A-Fu Girişimi" olarak adlandırılan proje, şirketin normalde hassas aletleri denetleyen bir kolunu içeriyordu.

Rapora göre eski Başkan Gou, şirket içi toplantılarda birden fazla kez "iPhone yapabiliyorsak neden elektrikli otomobil yapamıyoruz? Bu şey sadece dört tekerlekli bir iPhone" dedi.

Apple - Foxconn elektrikli araç ortaklığı 2014'te başladı

Nikkei'nin iddiasına göre Gou'nun halefi olan Young Liu bu açıklama doğrultusunda Foxconn'un tasarımlarını, bileşenlerini, mekanik parçalarını veya yazılımını 2025 yılına kadar küresel elektrikli otomobillerin %5'ine yerleştirme hedefi belirledi. Bu, tüm elektrikli araç parçalarını bir araya getirme hedefine doğru sadece ilk adım gibi görünüyor.

Foxconn'un üzerinde çalıştığı "Apple Car" olarak adlandırılan girişimin söylentileri 2014'te dolaşmaya başladı ve raporlar, Apple' otomobil ekibinin 1000'den fazla kişiye sahip olduğunu iddia etti. Ancak geliştirme barikatlarının Apple'ın üst yönetiminde anlaşmazlıklara yol açmasının ardından 2016 yılının sonlarında askıya alındı.

Bu ayın başlarında Foxconn, ABD ve Tayland'daki yeni elektrikli otomobil fabrikalarında seri üretime başlama planlarını duyurdu. Aynı zamanda Avrupa'da da benzer tesisler inşa etme olasılığını araştırıyor.

Foxconn -şirketin kendisi ve yan kuruluşları şu anda hem geleneksel hem de EV otomobil üreticilerine tedarikçi olarak hizmet verdiğinden- dünya çapında elektrikli araçlara geçişten yararlanmak için fırsatçı bir konumda. Raporda, şirketin gösterge paneli ekranları, mekanik ve plastik ürünler de dahil olmak üzere bir dizi bileşeni zaten ürettiği belirtildi.

Geçen bir buçuk yılda imzalanan tedarik ve geliştirme anlaşmaları, Foxconn'un çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan alanlarda teslimat yapma yeteneğini destekleyecek. Android cihazlar üretmesiyle tanınan bir yan kuruluş olan FIH Mobile, yazılımları geliştirmekle görevlendirildi.