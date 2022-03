iMore'un raporlarına göre Apple, gelecek yıl 15 inç MacBook Air piyasaya sürebilir. Şirket, birkaç yıldır Air'in daha büyük bir modelini yapmaktan bahsediyordu ve görünüşe göre bu tartışmalar artık somut sonuçlar veriyor.

Yeni bilgiler, analist Ross Young'dan ve en son Tedarik Zincirleri Raporu'ndan geliyor. Rapor, 2023'te 15 inç MacBook Air de dâhil olmak üzere birçok Apple ürünü için bir yol haritası içeriyor.

Just released our Apple iPad and Mac roadmaps in our Quarterly Advanced IT Display Report and see new display sizes next year for the iPad and MacBook Air. Will likely include in our talks at the SID/DSCC Business Conference on 5/9 for those interested.