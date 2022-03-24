iMore'un raporlarına göre Apple, gelecek yıl 15 inç MacBook Air piyasaya sürebilir. Şirket, birkaç yıldır Air'in daha büyük bir modelini yapmaktan bahsediyordu ve görünüşe göre bu tartışmalar artık somut sonuçlar veriyor.

Yeni bilgiler, analist Ross Young'dan ve en son Tedarik Zincirleri Raporu'ndan geliyor. Rapor, 2023'te 15 inç MacBook Air de dâhil olmak üzere birçok Apple ürünü için bir yol haritası içeriyor.

Just released our Apple iPad and Mac roadmaps in our Quarterly Advanced IT Display Report and see new display sizes next year for the iPad and MacBook Air. Will likely include in our talks at the SID/DSCC Business Conference on 5/9 for those interested. — Ross Young (@DSCCRoss) March 23, 2022

Apple Gelecek Yıl Daha Büyük Bir MacBook Air Piyasaya Sürebilir

Rapordaki tek haber bu değil. Apple'ın yakında piyasaya süreceği MacBook Air de temel birçok özelliğini koruyup daha büyük bir ekrana sahip olabilir. Bunun nedeni, MacBook Air'in kendisinden önceki en yeni MacBook Pro'lar gibi muhtemelen daha ince çerçevelere sahip olması. Hatta bir çentik olabileceğine dair söylentiler de var. Haber, ZONEofTECH'ten oldukça gerçekçi bir görüntüyle birlikte MacBook Air hakkında söylentilerin çıkmasının hemen ardından geldi.

DSCC'a göre giriş seviyesi iPad de yenileniyor. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC), teşhir tabanlı ürünler konusunda uzmanlaşmış bir grup tedarik zinciri uzmanıdır. Bu nedenle birçok üreticinin arka taraflarında neler olup bittiğine yakından aşinalardır. Raporları, bir ürünün hangi yönde hareket ettiğinin sağlam bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Apple'ın geçen yıl Mac'leri baştan aşağı yenileme planları da ilk onlar tarafından bildirilmişti.

M1 cihazlarının piyasaya sürülmesinden sonra, 24 inç M1 iMac, birkaç yeni renk seçeneğiyle birlikte kullanıcılara sunuldu. Ardından Apple, güçlendirilmiş bir Mac Mini kasasında bir güç merkezi PC olan Mac Studio'yu duyurdu. Yeni Mac Pro ve MacBook Air de gelecekte adından söz ettirecek gibi duruyor.