Apple, Gelecek Yıl Büyük Ekranlı Bir iPad Tanıtacak

The Information'ın haberine göre Apple, önümüzdeki sene daha büyük bir ekrana sahip iPad modeli için hazırlığa başlamış olabilir. 16 inçlik oldukça geniş ekrana sahip olabilecek cihaz, 2023'ün dördüncü çeyreğinde kullanıcı ile buluşabilir.

14 ve 15 inç ekranlı iPad modelinin geleceğine dair bilgiler sürekli olarak dolaşırken, ilk defa 16 inçlik bir iPad konusu ortaya atıldı. 12,9 inç ekranlı iPad Pro'nun, şu an Apple'ın en büyük ekranlı iPad'i olduğunu düşünürsek, bahsedilen 16 inçlik cihaz fazlasıyla iddialı olacak.

Apple, Büyük Ekranlı iPad İçin Çalışmalara Başladı Mı?

Ortaya atılan iddianın konusu olan iPad modeli, profesyonel olarak çalışan ve özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde kullanılan bir ürün haline gelebilir. Uygulamalar arası geçişi kolaylaştırması beklenen iPadOS 16 özelliği olan Sahne Yönetici'nden faydalanacaklar için de büyük bir ekran daha kullanışlı olacaktır.

Salı günü yayınlanan iPadOS 16.2 güncellemesi beta sürümü ile Sahne Yönetici için harici ekran desteğini de getirdi. Bu da kullanıcıların daha geniş kapsamlı bir çalışma alanına sahip olmasını sağlayacak.

Bahsi geçen 16 inçlik iPad, Apple'ın tablet serisindeki çeşitliliği artıracak gibi görünüyor.