Apple Gelecek Yıl M3 İşlemcili Cihazlara Odaklanacak

Apple kısa süre önce iPhone 14 serisi telefonları ve yeni Apple Watch Series 8'in yanı sıra şu anda satın alınabilen Watch SE ve Watch Ultra'yı piyasaya sürdü. Şirketin ayrıca bu yıl sonuna kadar yeni iPad modellerini duyurması beklenen bir etkinlik daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şimdi, yeni iPad modellerinin piyasaya sürülmesinden önce Power On bülteninde Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporu, gelecek yıl yani 2023'te piyasaya sürülmesi beklenen Mac cihazları hakkında bilgi verdi. Rapora göre Apple'ın iMac'e güç sağlayacak yeni M3 işlemcileri ile birlikte yeni 15 inç MacBook Air'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin 2023'ün sonuna doğru Apple TV, HomePod ve Facetime kameralarından oluşan birleşik bir ürün piyasaya sürme ihtimali de var.

Yeni bir 15 inç MacBook Air ile ilgili raporlar bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve Cupertino merkezli şirketin de 13,3 inç MacBook Air'in boyutunu artırmayı istediği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Apple'ın Güncel Projeleri Ne Durumda?

Bu son rapor doğruysa Apple M2 destekli iMac'i atlayacak ve gelecek yıl doğrudan yeni iMac cihazlarını piyasaya sürecek ve bu cihazlar henüz duyurulmamış Apple Silicon'un M3 işlemcisi tarafından desteklenecek. Ayrıca 2023 yılında muhtemelen 14,1 inç ekrana sahip olacak daha büyük bir iPad Pro'nun piyasaya sürülmesi olasılığı da var. Yeni HomePod'un ise yeni Apple Watch Series 8'e de güç veren S8 işlemciden güç alması bekleniyor.

Merakla beklenen ve uzun süredir söylentileri dolaşan Apple Glasses'ın da gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor ve Karma Gerçeklik Başlığı'nın ise iki adet mikro OLED 4K ekran ve düşük çözünürlüklü çevresel görüş için başka bir AMOLED panel içeren üç ekranlı bir konfigürasyona sahip olduğuna inanılıyor.