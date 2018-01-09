Apple Geliştirici Programı Ücretiz Oldu

Apple, geliştirici programı için bazı kurum ve kuruluşlardan artık ücret almayacağını duyurdu. Eğitim kurumlarından ücret almayan teknoloji devi, şimdi de 99 Dolar olarak belirlediği Apple Developer Program üyeliğini ücretsiz yaptı. Peki, bu değişiklik kimleri ilgilendiriyor?

Sadece iOS geliştiricilerine 10 milyar dolardan fazla ödeme yapan, geçtiğimiz günlerde de uygulama geliştiricilere test hizmeti sunan Buddybuild adlı şirketi satın alan Apple, geliştirici programına dahil olan üyeleri için ücret değişikliğine gitti. Yurt dışında 99 Dolar, Türkiye’de 279 TL olarak belirlediği Apple Developer Program üyeliğini ücretsiz yaptığını duyurdu.

Apple ürünlerini kullanan ve uygulama, oyun geliştiren biriyseniz, hemen sevinmeyin; zira Apple’ın belli şartları var. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, devlet kuruluşu veya saygın eğitim kurumları arasında olmanız ve Amerika’da faaliyet göstermeniz gerekiyor. Ayrıca App Store’a sunduğunuz uygulamanın ücretsiz olması, uygulama içi satın alım seçeneği sunmaması şartı var. Apple, bu şartları yerine getiren hesapları inceleyip uygun görürse Apple geliştirici hesap ücreti olan (senelik) 99 Dolar’ı almayacak.

Apple’ın Geliştirici Programı üyeliğine ilişkin aldığı kararı detaylıca Apple Developer Program Membership Fee Waivers sayfasından inceleyebilirsiniz.