Apple Geliştirici Uygulaması Güncelleme Aldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple'ın; iOS, iPadOS ve macOS için uygulama geliştirenlerin kullanmasını istediği hesap olan geliştirici hesabına bugün bir güncelleme yüklendi.

Apple Developer videoların birden farklı oynatma hızında izlenmesini sağlayan bir güncelleme aldığını açıkladı. Uygulamaya sahip olan kişiler belirli bir bilgi parçası bulmaya çalıştığı durumlarda bir video 2x hızla izleniyor.

Apple geliştiricilere büyük önem veriyor

Apple tarafından sunulan yeni güncelleme App Store'daki gibi, tam video içerikleriyle etkileşim kurmanın yanı sıra geliştirici uygulamasının ‘Keşfet’ sekmesinden hikayeler paylaşıyor.

Apple paylaştığı notta kullanıcıların tüm bunların yanında erişilebilirlik iyileştirmelerini, diğer geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini de alacaklarını ifade etti. Şirket, geçtiğimiz Kasım ayında WWDC uygulaması olarak bilinen uygulamayı Apple Developer ismiyle yeniden adlandırma kararı almıştı.

Worldwide Developer Conference olan etkinliğin her yıl Apple tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde yazılım geliştiricileri için düzenlendiği biliniyor. Kuruluş, geliştiricileri sürekli olarak yanında tutmaya çalışıyor.