Apple Geliştiricilere Şimdiye Kadar 120 Milyar Dolar Ödedi

Uygulama geliştirme sektörünün ne kadar kazançlı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Apple'ın yazılımcılara karşı olan büyük ilgisi gözlerimizden kaçmadı. Apple dün yayınladığı makalesinde birçok istatistiksel veriyi bizlerle paylaştı.

Paylaşılan istatisliklerde Apple'ın 2008'den bu yana geliştiricilere yaklaşık 120 milyar dolar ödediği duyuruldu ve g eçen yılın, Apple'ın Girişimci Kampı'nın başlatılması sırasında programın açılış oturumu için 11 kadın tarafından oluşturulan uygulama geliştirme şirketinin de memnuniyetle karşılandığı bir yıl olduğu söyleniyor.

Apple'ın kıdemli direktörü Esther Hare, yaptığı açıklamasında " Geçmişte, küçük bir işletmeye başlamak, genellikle genel giderlere, envantere veya perakende satış alanına yatırım yapılmasını zorunlu kılıyordu. Bugün, bazı kodlama becerileri ve girişimcilik ruhu ile fırsat Dünyası açılıyor.

App Store, yeni dijital ana caddedir ve yaratıcı geliştiriciler küresel uygulama ekonomisinin en büyük potansiyelini kullanıyorlar. Bu programın Dünyadaki kadınlara kodlamayı, iOS geliştirme topluluğuna katılmayı ve gelişen uygulama ekonomisini paylaşmalarını öğrenme konusunda ilham vermesini umuyoruz." sözlerine yer verdi.

Sizler Apple'ın uygulama geliştiricilerine 120 milyar dolar harcaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın!