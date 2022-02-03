Apple’ın Gizlilik Politikası Facebook’u Harekete Geçirdi

Son dönemlerde Apple cihaz kullanıcıları, mobil uygulamalarından ‘uygulama takip izni’ne dair bildirim aldı. Telefona indirilen uygulamaların sizlere çok daha kişiselleştirilmiş reklamlar sunması için geliştirilen uygulama takip özelliği, Apple tarafından şeffaf hale getirilmiş ve kullanıcılarına uygulamanın kendilerini takip etmemeleri için bir seçenek sunmuştu. Bu sayede iPhone ve iPad sahipleri, isteğe bağlı olarak uygulamaların takiplerini tek tuş ile kapatabiliyordu. Öyle ki, Apple kullanıcıları için oldukça değerli olan bu seçenekte, milyonlarca kişi uygulama takibi istemediklerini belirtti. Ancak Apple sahiplerinin bu seçimi, Facebook gelirlerini olumsuz etkilemişti. Apple’ın söz konusu gizlilik politikası için harekete geçen Facebook ise reklam altyapısını yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

Apple Uygulama Şeffaflığı Facebook’u Zarar Uğratmıştı

iPhone ve iPad sahiplerinin, üçüncü taraf uygulamalar tarafından takip edilmeyi isteyip istemediklerini belirleyebilecekleri Uygulama İzleme Şeffaflığına, pek çok şirket karşı çıkmıştı. Bu şirketlerin başında ise gelirinin büyük bir kısmını reklamdan kazanan Facebok yer alıyordu.

Çünkü takip izni kapatılan bir uygulamada, kullanıcının çevrim içi ortamdaki hareketlerini izlenemiyor, bu durum da kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesini engelliyor. Bu noktada, Facebook ‘un yanı sıra, Snapchat, YouTube ve Twitter’in Apple’ın bu gizlilik politikasından dolayı, toplam 9,85 milyar dolar zarar ettiği ortaya çıkmıştı.

Facebook, Reklam Altyapısını Yeniden İnşa Ediyor

Facebook’un sahibi Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin 2021’in dördüncü çeyreğine ait mali durum raporunda, Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı politikasına değindi. Değişiklikler nedeniyle kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam sunmakta güçlü çektiklerini belirten Zuckerberg, reklam altyapısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Apple’ın bu değişiklikleri ile Avrupa’daki yeni düzenlemeler nedeniyle, kişiselleştirilmiş reklam göstermelerini sağlayacak verilerde azalma eğilimi olduğunu kaydeden Mark Zuckerberg, “Büyümeye ve yüksek kaliteli kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaya devam etmek için reklam altyapımızı yeniden kuruyoruz” dedi.