Apple Glass Görüntüyü Direkt Retinaya Yansıtabilir

Apple, Apple Glass ya da benzeri ürünlerde küçük ekranları atlamanın ve bunun yerine görüntüyü direkt olarak kullanıcının retinasına yansıtmanın bir yolunu arıyor gibi gözüküyor. Nitekim şirket, bu amaca ulaşabilmek için mikro projektörlerden destek almayı planlıyor.

Apple Glass, Görüntüyü Retinaya Yansıtacak

Gözlüğünüzde bir ekran taşımak gerçekten de havalı gibi gözüküyor olabilir ancak bu size kadar yakın bir ekranın piksel sorunlarından çeşitli rahatsızlıklara (baş ağrısı gibi) yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. Apple Glass bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir teknolojiye başvurabilir.

Apple tarafından alınan ve doğrudan retina projektörü olarak isimlendirilen yeni bir patent, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çözümleri için sınırları zorlamayı planlıyor. Bu hem piksel sorunlarının hem de olası rahatsızlıkların önüne geçebilmek için mükemmel bir çözüm gibi gözüküyor: Tabii ki uygulanabilir olduğu sürece..

Alınan patentin kısa tanımında "VR kullanıcılarının kendilerini fiziksel olarak o ortamdaymış gibi hissetmelerini sağlayacak şekilde, sürükleyici bir yapay ortamı deneyimlemelerine ve / veya bunlarla etkileşime girmelerine olanak tanır." ifadelerine yer veriliyor.

"Kullanıcılar bir sanal gerçeklik sistemi aracılığı ile görüntüleri izlediğinde, sahnelerin içerisinde birinci şahıs bakış açısı ile hareket ediyormuş gibi hissedebilir. Öte yandan geleneksel sanal gerçeklik sistemleri ve artırılmış gerçeklik sistemleri; göz yorgunluğuna, baş ağrısına ve mide bulantısına neden olan uyum-yakınsama uyumsuzluğu sorunlarından muzdarip olabilir."

Yani Apple yeni teknoloji ile hem ekranlardan kurtulmak, hem düşük piksel sorununun üstesinden gelmek hem de olası rahatsızlıkların önüne geçmek istiyor. Tabii ki bu fikir şu anlık yalnızca bir patentten ibaret ve onu raflarda göreceğimiz anlamını taşımaktan ziyade şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu işaret ediyor.