Apple, Google'ın Raporunu Yalanladı

Google’ın güvenlik açıkları üzerine çalışmalar yapan ve firmaların açıklarını bulan ekibi Project Zero’nun, Apple’ın güvenlik zafiyetlerine yönelik yayınladığı rapor geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Google’ın iddialarına göre zararlı internet siteleri Apple cihazlara iki yıldan fazla süredir saldırılarda bulunuyordu. Apple ise geçtiğimiz günlerde bu iddiaları yalanlayarak Google’ın iPhone kullanıcıları üzerinde tehlike altında olduklarına yönelik gereksiz bir korkuya sebep olduğunu ifade etti.

Google’ın raporunda, zararlı internet sitelerinin iPhone telefonlarda serbestçe dolaştığı ve veri sızdırdıkları yer alıyordu. Bu durum iPhone kullanıcılarında büyük bir panik yarattı. Bu nedenle Apple durum hakkında açıklama yaptı.

Apple’ın açıklamalarına göre gerçekleştirilen siber saldırılar, Google'ın raporunda belirttiğinin aksine iPhone’ları toplu bir şekilde etkilemedi. Apple’a göre siber saldırıları gerçekleştiren sitelerin sayısı bir düzineden daha azdı ve bu saldırılar iPhone’ları Google’ın iddia ettiği gibi iki yıldır değil iki aydır etkiliyordu.

Apple sistem açıklarını geçtiğimiz şubat ayında, yani güvenlik sorunlarına dair bilgisi olduktan 10 gün sonra giderdi. Google kendilerine konuyla alakalı olarak ulaştığında zaten güvenlik açıklarını kapattıklarını söyleyen Apple, kullanıcılarının kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini ve olası açıklara karşı her zaman yeni yöntemler geliştirdiklerini ekledi.