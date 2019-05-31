Apple, Google ve WhatsApp Şifreli Sohbetlerinizi Gizli Tutmak için Savaşıyor

Geçtiğimiz kasım ayında, İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumakla görevli olan güvenlik ve istihbarat kurumu Birleşik Krallık Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ), İngiliz istihbarat servislerinin anlık mesajlaşma platformlarındaki uçtan uca şifrelenmiş yazılı ve sesli mesajları izleyebilmesini öngören bir plan taslağı hazırlamıştı. Aralarında Apple, Microsoft ve WhatsApp’ın da olduğu 47 şirket, yayınladıkları ortak mektupta bu plana sert bir şekilde karşı çıktı.

Kanun uygulayıcı kurumların yürütülen soruşturmalar uyarınca şüpheli şahıslara ait mesajları ve çağrıları izlemek istemesi, Birleşik Krallık Hükümet İletişim Merkezi’nin (GCHQ) uygulamaya koymak istediği planın arkasındaki en önemli argüman konumunda.

Kısacası GCHQ, tıpkı zamanında CIA’in Apple’dan istediği gibi, teknoloji şirketlerinden uçtan uca şifreli mesajları izlemek için bir arka kapı yaratmasını istiyor.

Teknoloji şirketleri, iki taraf arasındaki iletişimi uçtan uca şifreleyebiliyor. Bu sayede üçüncü şahısların iletişim verilerine erişebilmesini engelliyor.

Apple, Google, Microsoft ve Facebook'un sahip olduğu WhatsApp gibi gizlilik bilinci taşıyan şirketler, söz konusu teklifin insan hakları ve gizlilik ilkelerine büyük bir darbe vuracağını savunuyor.

Apple, cihazlarını ve hizmetlerini kullanan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için uçtan uca şifrelemeyi kullanıyor. Nitekim ABD’de iMessage’ın WhatsApp’tan daha fazla tercih edilmesinin altında da tam olarak bu yatıyor.

Birleşik Krallık Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) Cheltenham, İngiltere'deki binası.

Daha yakın bir zamanda, Facebook, sohbet uygulamalarında uçtan uca şifrelemeyi de içeren gizlilik ve güvenlik alanında yeni bir reform paketi açıklamıştı.

Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp, İngiliz istihbarat teşkilatının gerektiğinde şifreli mesajları izleme planlarına karşı çıkan 47 şirketten sadece dördü.

Lawfare'de yayınlanan açık bir mektubu imzalayan şirketler, sohbetlerin tümüne “hayalet bir üye” eklemenin, uçtan uca şifrelemenin güvenliğini baltalayacağını söylüyor.

Kamunun yarına olacağı iddiasıyla atılan bu adımın “kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından istismar edilebileceğini" vurgulayan teknoloji devleri, kullanıcıların gizlilik ve güvenlik açısından pek çok riskle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.