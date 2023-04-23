Apple Gözlüğü Harici Bataryadan Şarj Olacak

Apple karma gerçeklik başlığı hakkında iddialar her geçen gün artıyor. Yeni ortaya çıkan bir dedikoduya göre Apple karma gerçeklik başlığının enerjisi, kablosuz enerji aktarımı yapabilen bir batarya ile sağlanacak.

Buna göre Apple karma gerçeklik başlığında herhangi bir kablo yer almayacak. Batarya iki saatlik kullanım ömrü sunacak.

Apple Gözlüğü WWDC 2023'te Tanıtılacak

İddialara göre Apple için 2023 yılının yıldızı karma gerçeklik başlığı olacak. Henüz AR/VR gözlüğü hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da tüm dedikodular cihazın yazın yapılacak olan WWDC 2023'e yetişeceğini işaret ediyor.

Öte yandan yavaş yavaş cihaz hakkındaki donanım detayları da şekilleniyor. Bloomberg'in hazırladığı Power On bültenine konuşan Apple duyumcusu Mark Gurman, karma gerçeklik başlığının harici bir batarya ile geleceğini iddia etti.

Buna göre harici batarya manyetik bir bağlantı noktasıyla gözlüğe enerji verecek. Apple, bu noktada Meta Quest serisinin sahip olduğu ağırlık sorunundan harici bataryayla kurtulmayı düşünüyor.

Ancak diğer cihazların aksine Apple karma gerçeklik başlığı çok daha kısa bir kullanım süresi vadediyor. Buna göre tek bir batarya, 2 saatlik kullanım ömrü sunacak. Kullanıcılar, birden fazla batarya edinerek gerektiği takdirde kolaylıkla değişimi sağlayabilecek.