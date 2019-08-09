Apple, Güvenlik Araştırmacılarına Özel iPhone Dağıtacak

Apple gelecek yıl iOS'te güvenlik açığı bulmalarına yardımcı olmak için araştırmacılarına özel iPhone'lar tedarik etmeyi planlıyor. Bu cihazların kök izinleri erişilebilir olacakken iOS Güvenlik programına dahil olacaklar.

Apple, hata ödül programını üç yıl önce 'Black Hat' konferansında başlatmıştı ve şimdi macOS, Apple Watch, Apple TV ve daha fazlasını kapsayacak şekilde aynı konferansta kullanımını genişletiyor. Cihazlar, şirketin iOS için hata bulma programı aracılığıyla hataları bildiren araştırmacılara sunulacak.

Apple'ın iOS Güvenlik Araştırma cihazları, herhangi bir platformda yüksek kalitede güvenlik araştırması kaydeden araştırmacılar için geçerli olacak. Bu nedenle her düzenli geliştirici bu cihazlara erişemeyecek. Bu özel iPhone'ların güvenlik araştırmacıları için bazı izinleri açık olacak.

Güvenlik araştırmacıların hataları kolayca tespit edebilmesi için tasarlanan iPhone'da SSH, kök kabuk ve gelişmiş hata ayıklama seçenekleri açık olarak sunulacak. Bu sayede iOS'un en detaylı özelliklerine erişilebilecek ve hatalar daha kolay çözümlenebilecek.