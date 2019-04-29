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Apple, Güvenlik Riski Nedeniyle Fiş Adaptörlerini Geri Çağırıyor

Apple, Fiş Adaptörlerini Güvenlik Riski Nedeniyle Geri Çağırıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji

ABD’li teknoloji devi Apple, 2003-2010 yılları arasında ürettiği fiş adaptörlerini güvenlik riski nedeniyle geri çağırıyor.

Cupertino merkezli şirket, müşterilerine elektrik çarpmasına neden olabilecekleri sebebiyle bazı fiş adaptörlerini kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti.

Apple’ın gönüllü geri çağırma ve değişim programı, 2003-2010 yılları arasında Mac ve belirli iOS cihazlarıyla birlikte gönderilen üç uçlu AC duvar priz adaptörlerini kapsıyor. Söz konusu adaptörler aynı zamanda dünyanın değişik yerlerindeki farklı elektrik prizlerine uyan Apple Dünya Seyahati Adaptör Kiti’ni de içeriyor. 

apple fiş adaptörleri

Apple, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, üç uçlu duvar priz adaptörlerinin nadir durumlarda da olsa, dokunulduğu takdirde elektrik çarpması riski oluşturabileceğini söyledi. 

Müşteri güvenliğinin öncelikli olduğunu söyleyen teknoloji devi, etkilenen fiş adaptörlerinin kullanılmamasını tavsiye etti.

Dünyanın farklı yerlerinde konuyla alakalı altı olayın yaşandığını belirten Apple, olayların ciddiyeti veya nerede meydana geldiğiyle ilgili ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Müşteriler, yetkili bir Apple teknik servisi veya bir Apple Mağazası aracılığıyla hatalı fiş adaptörlerini değiştirebilecekler. Şirket, söz konusu işlemin bir parçası olarak  Mac'inizin, iPad'inizin, iPhone'unuzun veya iPod'unuzun seri numarasını doğrulamanız gerektiğini söylüyor.

Etkilenen bir adaptörün yenisiyle nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi almak için bu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

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