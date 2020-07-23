Apple Hackerlar İçin iPhone Geliştirdi

Geçen yıl söz verdiği üzere Apple hackerlar için iPhone modelini kullanıma açıyor. Fakat bunu okuyan pek çok kişi hackerler için iPhone modelini satın alamayacak; çünkü bu model güvenlik açıkları amacıyla sunuluyor.

Son on yıldır Apple, iPhone'u piyasadaki en güvenli cihazlardan biri yapmaya çalıştı. Şirket yazılımını kilitleyerek, bugüne kadar iki milyar iPhone sahibini güvende tutabildi. Buna rağmen güvenlik araştırmacıları iPhone'da bir şeyler ters gittiğinde telefonu istediği özgürlükte inceleyemiyordı. Bunun için hackerlar özel tasarlanan bir model üreten şirket, telefonun daha kolay incelenebilmesinin önünü açtı.

Hackerlar İçin iPhone nedir, nasıl alınır?

Geçen yıl Black Hat güvenlik konferansında Apple güvenlik başkanı Ivan Krstic, en güvenilir araştırmacılarına iOS'un merkezine benzeri görülmemiş bir erişim sağlayan “özel” bir iPhone vereceklerini duyurmuştu. iOS Güvenlik Araştırma Cihazı programı kapsamında verilen iPhone'lar güvenlik açıklarını tespit etmede kullanılacak.

Bugünden itibaren Apple, hackerlar için iPhone'larını programın uygunluğunu karşılayan yetenekli ve deneyimli araştırmacılara kapılarını açıyor. Bu araştırma iPhone'ları, normal iPhone'ların sahip olmadığı SSH erişimi ve yüksek erişime sahip özel komutları çalıştırmak için kök erişimi ve hata ayıklama araçları gibi özelliklere sahip.