Apple Haritalar'a Detaylı Şehir Görünümü Özelliği Geliyor
Apple, Haritalar uygulamasını Google Haritalar'a kıyasla daha özgün hâle getirmeye çalışıyor. Yeni detaylı şehir görünümü büyük ilgi görmüş durumda.
Apple, Haritalar için detaylı şehir görünümü özelliği ile şehir görünümünü genişletiyor. Şirketin son güncellemesi, yolculuk sırasında artık daha fazla detay ve bilgi sağlıyor.
Güncellenen harita ile birlikte özellikle yurt dışında olmak üzere, popüler yerlerin çok daha detaylı ve özel olarak tasarlanmış üç boyutlu modelleri kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor. Bu sayede Apple Haritalar, özellikle seyahat edenler ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için daha kullanışlı hâle geliyor.
Apple Haritalar'ın Yeni Detaylı Şehir Görünümü
Apple brought its redesigned Maps experience to Boston (where I’m from!) today, and the level of detail is insane 🤯 pic.twitter.com/zklXftXi4G— Frank McShan (@frankmcshan) March 16, 2023
Yeni Haritalar güncellemesindeki detaylı şehir görünümü ile yol işaretleri, binalar, ticaret bölgeleri, arazi örtüsü, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve daha birçok noktada daha detaylı görüntüleme seçeneklerine yer veriliyor. Bu da düz bir haritadan ziyade o noktadaki yapının ne olduğunun kolaylıkla seçilmesine olanak tanıyor.
Apple'ın yeni Haritalar şehir görünümü şimdilik yalnızca bazı ABD eyaletlerinde kullanılabiliyor. Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de yeni görünümün ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.
Hangisi Daha İyi: Apple Haritalar ve Google Haritalar
Apple Haritalar ve Google Haritalar gibi web haritalama servisleri yolculuklarda kişilere çok yardımcı oluyor. Bu servisler sayesinde kişi gideceği yere daha hızlı ulaşabiliyor.
Mutlaka Bilmeniz Gereken 21 Google Haritalar İpucu ve Hilesi
{mediaId=456083} Bilmediğiniz bir yere giderken yanınızdaki en büyük yardımcı Google Haritalar uygulaması olacaktır. Yolunuzu göstermekten fazlasını yapan ve tam anlamıyla bir rehberlik hizmeti sunan Google Haritalar, her konuda büyük kolaylıklar sağlıyor.
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