Apple Haritalar'a Detaylı Şehir Görünümü Özelliği Geliyor

Apple, Haritalar için detaylı şehir görünümü özelliği ile şehir görünümünü genişletiyor. Şirketin son güncellemesi, yolculuk sırasında artık daha fazla detay ve bilgi sağlıyor.

Güncellenen harita ile birlikte özellikle yurt dışında olmak üzere, popüler yerlerin çok daha detaylı ve özel olarak tasarlanmış üç boyutlu modelleri kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor. Bu sayede Apple Haritalar, özellikle seyahat edenler ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için daha kullanışlı hâle geliyor.

Apple brought its redesigned Maps experience to Boston (where I’m from!) today, and the level of detail is insane 🤯 pic.twitter.com/zklXftXi4G