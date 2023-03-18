Apple Haritalar'a Detaylı Şehir Görünümü Özelliği Geliyor

Apple, Haritalar için detaylı şehir görünümü özelliği ile şehir görünümünü genişletiyor. Şirketin son güncellemesi, yolculuk sırasında artık daha fazla detay ve bilgi sağlıyor.

Güncellenen harita ile birlikte özellikle yurt dışında olmak üzere, popüler yerlerin çok daha detaylı ve özel olarak tasarlanmış üç boyutlu modelleri kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor. Bu sayede Apple Haritalar, özellikle seyahat edenler ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için daha kullanışlı hâle geliyor.

Apple Haritalar'ın Yeni Detaylı Şehir Görünümü

Apple brought its redesigned Maps experience to Boston (where I’m from!) today, and the level of detail is insane 🤯 pic.twitter.com/zklXftXi4G — Frank McShan (@frankmcshan) March 16, 2023

Yeni Haritalar güncellemesindeki detaylı şehir görünümü ile yol işaretleri, binalar, ticaret bölgeleri, arazi örtüsü, ağaçlar, toplu taşıma rotaları ve daha birçok noktada daha detaylı görüntüleme seçeneklerine yer veriliyor. Bu da düz bir haritadan ziyade o noktadaki yapının ne olduğunun kolaylıkla seçilmesine olanak tanıyor.

Apple'ın yeni Haritalar şehir görünümü şimdilik yalnızca bazı ABD eyaletlerinde kullanılabiliyor. Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de yeni görünümün ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.