Apple Haritalar Kilit Ekranı Tasarımı Değişiyor

iPhone 14 Pro'da yer alan Dinamik Ada özelliğini ilk sızdıran kişilerden biri olan Analyst941, iOS 17 güncellemesi hakkında önemli iddialarda bulundu. Duyumcunun aktardığına göre Apple Haritalar, Canlı Aktiviteler özelliğine entegre edilecek.

iOS 16 ile birlikte tanıştığımız Canlı Aktiviteler özelliğinin kapsamı artıyor. Yeni değişiklikle birlikte Apple Haritalar takip edilirken aynı zamanda bildirimler görünebilecek.

Hem Harita Hem de Bildirimler Takip Edilebilecek

Love it or don’t, Apple doesn’t care - this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).



- Seamless transition when unlocking.



- View notifications over the map by swiping up as usual.



- shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx — 941 (@analyst941) May 8, 2023

Apple Haritalar, şu an için iPhone'larda kilit ekranında kullanılabilse de tüm ekranı kaplıyor. Kullanıcılar bu tasarımda telefonlarına gelen bildirimleri görüntüleyemiyor.

Yeni tasarımda Apple Haritalar için kilit ekranında müzik uygulamalarına benzer bir şekilde küçük bir bölüm ayrılırken saat ve bildirimler, üst tarafta yer alan ikinci panelde görülebilecek.

Paylaşılan görüntüye göre Apple Haritalar, ekranın üçte ikisini kaplarken bildirim sekmesi ise üçte birini kapsıyor. Ancak harita uygulamasının boyutlarının ayarlanabileceği, dilendiği takdirde Apple Music'in kilit ekranında boyutuna kadar düşürülebileceği belirtiliyor.

Ayrıca kilit ekranında hem harita uygulamasının hem de widgetların da dahil olduğu tüm kilit ekranı özelliklerinin kullanılabileceği belirtiliyor. iOS 17, önümüzdeki ay yapılacak olan WWDC23 etkinliğinde tanıtılacak.