Apple Haritalar Kilit Ekranı Tasarımı Değişiyor

iPhone 14 Pro'da yer alan Dinamik Ada özelliğini ilk sızdıran kişilerden biri olan Analyst941, iOS 17 güncellemesi hakkında önemli iddialarda bulundu. Duyumcunun aktardığına göre Apple Haritalar, Canlı Aktiviteler özelliğine entegre edilecek.

iOS 16 ile birlikte tanıştığımız Canlı Aktiviteler özelliğinin kapsamı artıyor. Yeni değişiklikle birlikte Apple Haritalar takip edilirken aynı zamanda bildirimler görünebilecek.

Love it or don’t, Apple doesn’t care - this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).



- Seamless transition when unlocking.



- View notifications over the map by swiping up as usual.



- shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx