Apple Haritalar'ın Yeni Özelliği Sürücüleri Sevindirecek!

Apple Haritalar, sürücüler için navigasyonu kolaylaştıracak "dağınıklığı giderme modu" adlı yeni bir özellik sunmayı planlıyor. Bu özellik, kullanıcıların normal tam moddan, tüm restoran ve işletme adlarının kaldırılarak yalnızca harita ve gerekli rota bilgilerinin bırakıldığı basitleştirilmiş bir dağınıklığı giderme moduna geçmelerine olanak tanıyacak.

Çoğu sürücü, sürüş sırasında akıllı telefon ekranlarında sunulan çok sayıda bilgiyi anlamakta zorlandığı için bu yeni mod oldukça kullanışlı olacağa benziyor. Dağınıklık giderme modu yalnızca o anda gidilmekte olan ve bir sonraki dönüşün gerekli olduğu sokak adlarını gösterecek. Bu, sürücülerin yola odaklanmasına ve güvenli sürüş için çok önemli olan dikkat dağınıklığını önlemesine yardımcı olacak.

"Dağınıklığı Giderme Modu" Nasıl Çalışacak?

Basitleştirilmiş ekrana ek olarak, sesli yönlendirme de daha faydalı bilgiler sağlayacak şekilde güncellenecek. Sürücüler "3. Cadde'den sağa dönün" gibi talimatlar duymak yerine "Bank of America binasından sonra sağa dönün" gibi belirli yer işaretlerini duyacaklar. Mod ayrıca, dönüş için gerekli olan hariç tüm binaları ekrandan kaldıracak.

Sürücü varış noktasına ulaştığında, uygulama konumun hızlı ve kolay bir şekilde bulunmasına yardımcı olmak için konumun uydu görüntüsünü sağlayacak. Bu özellik henüz kullanıma sunulmamış olsa da diğer navigasyon uygulamaları yerine Apple Haritalar'ı tercih eden iPhone kullanıcıları için umut verici bir gelişme.

Bu özellik sayesinde Apple Haritalar, Google Haritalar'a karşı bir avantaj elde ederek sürücüler için tercih edilen navigasyon uygulaması hâline gelebilir.