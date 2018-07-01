Apple Haritalar Tamamen Yenileniyor

Apple, kendisine ait “Haritalar (Apple Maps)” uygulamasını 2012 yılında hizmete açmıştı. Ancak uygulamadaki bazı hatalı ve eksik bilgilerden dolayı, kullanıcılar uygulamayı kullanırken çeşitli sıkıntılar yaşıyordu. Haritalar servisinin başarısız olduğunu gören Apple, herşeyi en baştan ele alarak uygulamasını yeniden tasarlama kararı aldı.

Apple’ın Haritalar hizmeti, iOS cihazlarda Google Maps’e bir rakip olarak ortaya çıkmıştı. Uygulamada bazı şehirler, ülkeler yer almıyordu ve pek çok sokak, cadde ismi yanlış yazılmıştı. Uygulamadan memnun olmayan ve bu durumdan şikayetçi olan kullanıcıların artması üzerine, Apple CEO’su Tim Cook bir açıklama yaparak, Haritalar uygulamasının tamamen Apple’ın kendi verileriyle en baştan tasarlanacağını duyurdu.

Apple Servisleri’nin başındaki isim olan Eddy Cue da konuyla ilgili açıklamasında, Apple’ın tamamen kendi verilerini kullanarak Haritalar’ı yeniden elden geçireceğini ve yeni Haritalar’ın ilk olarak ABD’de, önümüzdeki yıldan itibaren aşama aşama kullanıma sunulacağını söyledi. Cue ayrıca, Apple’ın, Haritalar uygulamasını yeniden geliştirmek için çok büyük bir yatırım yaptığını belirtti.

Haritalar uygulamasındaki veriler şimdiye kadar “TomTom” gibi üçüncü parti veri sağlayıcı şirketlerden elde ediliyordu. Ancak Apple bundan böyle üçüncü parti veri sağlayıcılardan harita verisi almayacak ve bunun yerine Haritalar’ı tamamen kendi verileriyle iki temel yöntemle oluşturacak. Bunlardan birincisi, çeşitli sensörler ve kameralarla donatılmış araçların sokaklarda ve caddelerde dolaşması, ikincisi yöntem ise dünya genelindeki birçok iPhone’dan elde edilen verilerin işlenmesi. Ayrıca Google Maps’in de yaptığı gibi, anonim kullanıcıların seyahatlerinden elde edilen veriler de haritalama işlemleri için kullanılacak.

Haritalar’ın yeni versiyonunda görsel iyileştirmeler ve güncellemeler yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Buna göre yeni Haritalar’da, parklar ve ormanlar daha yeşil görünecek, daha detaylı su yolları bulunacak, sokaklar ve caddeler daha ayrıntılı hale getirilecek ve tüm bunlar sayesinde Haritalar’ın kullanımı oldukça kolaylaşacak. Apple, çalışmaların tam olarak ne zaman tamamlanacağı konusunda henüz bir tarih vermedi ancak çalışmaların dört yıl süreceği iddia ediliyor.