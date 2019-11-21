Apple Hatasız Güncellemeler için Ter Dökecek

Eylül ayında iOS 13 güncellemesini yayınlayan Apple, pek çok hata ile karşı karşıya kalmış ve bunları düzeltmek için epey uğraşmıştı. Şirket, bazı yöntem değişiklikleri ile birlikte bu durumdan kurtulmayı hedefliyor.

Yöntem Değişiklikleri Yapacak

Yapılan yeni açıklamalara göre Apple, iOS yazılımını test etme sürecini elden geçirmeye odaklanacak. Bu noktada yazılım bayrakları ile desteğin sağlanacağı test süreci, daha stabilize işletim sistemi yönünde atılacak önemli bir adım. Bu yenilikle birlikte Apple'ın kendi geliştiricileri, herhangi bir kötü kodu daha iyi izole edecek değişikliklerde bulunabilecek.

Bu yöntem Chromium için Google ve Windows için Microsoft tarafından da uzun süredir kullanılmakta. Ortaya çıkan hatalardan ve sorunlardan dolayı iOS 13 sürümünü son iki ayda sekiz defa güncelleyen Apple'ın bu değişikliği yalnızca mobil platformda değil, diğer platformlarda da yapmayı planladığını belirtelim.

Bu yenilikle birlikte iOS 14 sürümünde daha az hata ile karşılaşmayı ve halka açık beta sürümlerinde dahi önemli iyileşmeler görmeyi bekleyebiliriz.