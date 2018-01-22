Apple, Hayal Kırıklığı Yaratan iPhone X'in Üretimini Durduruyor

Apple'ın 10. yılına özel olarak büyük umutlarla çıkardığı iPhone X, miadını çok yakın bir zamanda doldurabilir. AppleInsider'ın sayfalarına taşıdığı habere göre, Cupertino merkezli şirket, zayıf talep nedeniyle iPhone X'in üretimini yaz aylarında durduracak.

Apple ürünleri hakkında yaptığı analizlerle adından söz ettiren Ming-Chi Kuo'nun görüşlerine yer verilen haberde, iPhone X'in beklenen satış hedefine ulaşamadığı ve siparişlerin de giderek düştüğü ifade edilirken, Apple'ın iPhone X'in üretimini yazın durdurmayı planladığı ifade edildi.

Uçtan uca OLED ekranı, Face ID (yüz tanıma) teknolojisi ve yatay konumlandırılan kamerasıyla diğer iPhone modellerine kıyasla bambaşka bir noktada bulunan iPhone X, 1000 dolarlık (6.099) fiyatıyla da bir hayli konuşulmuştu.

Çin'de İlgi Görmemesi Birinci Neden

"Geleceğe merhaba deyin" sloganıyla tanıtılan iPhone X, henüz üç ay gibi kısa bir süre önce satışa sunulmasına rağmen ömrünü 2018 yılının yaz aylarında tamamlayabilir. Apple analisti Kuo, iPhone X'in Çin'de yeterli ilgiyi görmediğini ve bunun üretimin durdurulması yönünde alınan kararın ana nedenlerinden bir tanesi olduğunu söylüyor. Çinli kullanıcıların büyük ekranlı akıllı telefonlara daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Kuo, "Çin´de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X´in ön üst tarafındaki siyah polarize ‘çentik’ ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus´ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi" değerlendirmelerini yaptı.

Eğer Kuo'nun tahminleri doğru çıkarsa Apple, iPhone 5C´den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak. iPhone X'in 2018 yılında ortalama 30 milyon adet satacağını öngören Kuo, Apple'ın bu yıl 5.8, 6.1 ve 6.5 inç olmak üzere üç farklı iPhone modeli üzerinde çalıştığını da ifade etti.

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