Apple, Hindistan’da iPhone 6s Üretimine Başlıyor

Apple, Hindistan’da ikinci iPhone modelini üretmeye başlıyor. Cupertino merkezli şirket, pazardaki yoğun talebi karşılamak ve rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmek için iPhone 6s’in seri üretimine başlamaya karar verdi.

Ana üretim merkezi Çin’in dışında Hindistan’da da üretim hattı oluşturan Apple, popüler modellerinden iPhone 5E’nin üretimini Wistron tesisinde gerçekleştiriyordu.

Geçtiğimiz Mart ayında The Economic Times tarafından yayımlanan raporda, şirketin benzer bir stratejiyi iPhone 6s modelinde de uygulayabileceği belirtiliyordu. Zira iPhone 6s, Hintli kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği telefonların başında geliyor.

iPhone 6s’in satış potansiyelini değerlendiren Apple, bu modelin seri üretimine başlamaya karar verdi. iPhone 5E’de olduğu gibi yine Wistron tesisinde yapılacak üretimler, şirketin yüksek ithalat vergilerinden kaçmasını sağlayacak. Çünkü çoğu iPhone modeli Çin’de üretiliyor ve daha sonra Hindistan’a aktarılıyor. Bu da Apple’ın fahiş derecedeki ithalat vergileriyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Hindistan’da yalnızca ülke içinde üretilen iPhone 6s’leri satmaya devam edecek olan şirket, Made for India adlı bir hükümet programına da uymuş olacak. Program kapsamında ülkede üretim yapan yabancı telefon üreticilerine çeşitli vergi indirimleri uygulanıyor. Hindistan hükümeti, bu yılın başlarında ithal ürünlerin vergisini yüzde 20 artırmıştı. ABD’li şirket ülkede oluşturduğu üretim hattı sayesinde bu vergi zammından kurtulmuş oldu.