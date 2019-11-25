Apple, Hindistan'da Üretime Başladı

Hindistan ve Apple arasında yapılan iş birliği ile birlikte ülkede iPhone XR üretimi başladı.

iPhone XR Üretimine Başlandı

Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarından aldığı etkiyi en aza indirmek isteyen Apple, bir süredir yeni pazarlara doğru açılmaya hazırlanıyordu. Yapılan yeni açıklamalar, şirketin Hindistan sınırları içerisinde faaliyete başladığını gösteriyor.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede iPhone modellerinin ilk üretimi başladı. Elinde tuttuğu iPhone modelinin üzerinde yazılı olan "Hindistan'da üretilmiştir." yazısını okuyan bakan, "Bugün güzel bir gün." dedi.

Bununla birlikte ikinci müjdeyi veren bakan, dünyanın en büyük şarj cihazı tedarikçisinin ülkede bulunan fabrikayı alması üzerine anlaştıklarını belirtti. Salcomp isimli bu firma, aynı zamanda Apple'ın da şarj cihazı tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Prasad bu konu ile ilgili olarak "Nokia'dan kalan ve yaklaşık on yıldır kapalı duran bu fabrika, 2020 yılında yeniden faaliyete geçecek. Bu neredeyse on bin kişiye doğruydan ve elli bin kişiye dolaylı iş imkanı demek." dedi. Ülkenin 2019-2020 yıllarında toplam mobil ekipman ihracat hedefi 1,6 milyar dolar.