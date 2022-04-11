Apple, Hindistan'da iPhone 13 Üretimine Başladı

Apple ve ana tedarikçisi Foxconn'un şu anda Hindistan'da iPhone 13'ü üretmeye başladığını şirket Reuters'e doğruladı ve ürün tedarik zincirini çeşitlendirmeye yönelik planlarının olduğunun sinyalini verdi.

Hindistan zamanla Apple'ın birçok ürününün üretim merkezi hâline geldi. Geçen yıl şirket ülkede iPhone 12 üretmeye başlamıştı ve Reuters'e göre Apple, iPad üretimine de Hindistan'da başlamayı planlıyor. Apple bu süreçte yerel ürün üretimini artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve istihdam fırsatları sunmayı amaçlayan çeşitli hükümet planlarından yararlandı. Reuters'e göre Apple ilk olarak 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da üretime başlamıştı.

Apple, Hindistan'a Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

2020'de Apple, Hindistan'da çevrim içi mağazasını açtı ve müşterilere bir bayi aracılığıyla değil doğrudan şirketten ürün satın almanın yolunu sundu. Apple, ilk perakende mağazasının 2021'in sonunda Hindistan'da açılacağına söz vermişti ancak bu son tarih geçeli bir süre oldu. Hindistan'da Apple Store'un ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir bilgi olmasa da üretim noktasında Apple ülkeye beklenenin üstünde bir önem veriyor.

Hindistan'da iPhone 13 üretimine başlama kararı, Chennai yakınlarındaki Sriperumbudur fabrikasının artık Apple'ın iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 telefonlarını ürettiği anlamına geliyor.

Apple konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Güzel tasarımı, çarpıcı fotoğraflar ve videolar için gelişmiş kamera sistemleri ve A15 Bionic işlemcinin inanılmaz performansıyla iPhone 13'ü tam burada, yerel müşterilerimiz için Hindistan'da üretmeye başlamaktan heyecan duyuyoruz."

Foxconn'un Sriperumbudur fabrikası, fabrikadaki yaşam ve çalışma koşullarına yönelik protestolar sonrası yetkililer tarafından kapatılmıştı. Şu anda iPhone 13 üretimine başlayan fabrika gelecekte de benzer spekülasyonlar içerisinde yer alabilir.