Apple Hizmetlerinde 55 Güvenlik Açığı Bulundu

Toplamda 5 güvenlik uzmanından oluşan bir ekip, iCloud da dahil olmak üzere birbirinden çeşitli Apple hizmetleri kapsamında bir inceleme başlattı ve çoğu kullanıcıların risk altında kalmasına neden olan 55 güvenlik açığı buldu. Güvenlik uzmanlarından oluşan ekip tarafından yapılan araştırmalara göre güvenlik açıklarının yalnızca iki tanesi kullanıcı tarafına düşük seviyede tehlike oluşturuyor. İşte güvenlik uzmanlarınca yapılan araştırmanın sonuçları!

Apple Hizmetlerinde Endişe Verici Güvenlik Açıkları!

Güvenlik uzmanlarından oluşan küçük bir ekip, Apple hizmetleri için büyük bir inceleme süreci başlattı. Güvenlik uzmanlarının başlattığı incelemenin sonunda Apple'ın kullanıcılara sunduğu servislerin büyük bir kısmında kullanıcılar açısından büyük tehlike oluşturan güvenlik açıkları tespit edildi. Ekibin güvenlik açıkları ile ilgili paylaştığı bilgilere göre güvenlik açıklarının büyük bir kısmını kullanıcıların açısından oldukça büyük bir tehlike oluşturuyor.

Ekip tarafından paylaşılan bilgilere göre güvenlik açıklarının 11 tanesi kritik seviyede. Kalan 44 güvenlik açığından 29 tanesi ise yüksek seviyede risk teşkil ediyor. Geriye kalan 15 güvenlik açığından 13'ü orta seviyede risk teşkil ederken 2 tanesi ise düşük seviyede risk teşkil ediyor. Apple tarafından bu tür güvenlik açıklarına genellikle ödenen 300.000$ ödendikten sonra söz konusu güvenlik açıklarının 28 tanesi çözüldü.

Güvenlik ekibinin yaptığı açıklamalara göre güvenlik açıklarının sonuçları hem kullanıcılar hem de şirket açısından çok kötü olabilir. Örneğin, güvenlik açıklarının büyük bir kısmı iCloud hesabınızın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesine sebebiyet verebilecek seviyede tehlikeli güvenlik açıklarından oluşuyor. Güvenlik açıkları kapatılmadığı sürece bilgisayar korsanları istediği gibi iCloud hesabınızı ele geçirebilir ve kişisel bilgilerinizi depolayarak gizlilik politikasına zarar verebilir.

Bilgisayar korsanları, iCloud hesabınıza erişim elde ettiğinde kişilerinize de erişme imkanına sahip oluyor. iCloud hesabınıza erişimi olan bir bilgisayar korsanının iCloud hesabınıza erişme imkanı olmasından ötürü kişilerinizin verilerini de ele geçirebilir. Apple büyük tehlike içeren söz konusu güvenlik açıklarının yalnızca bir gün içerisinde kapatarak Apple hizmetleri kullanan kişilerin güvenliğini tekrardan sağlamayı başardı.