Apple Homepod 'Çok Yakında' Geliyor

Son zamanların en çok konuşulan ürünlerinden olan akıllı ev asistanları ailesine geçtiğimiz yıl Apple da katılacaktı. Ancak yaşanan sorunlar sonrasında ertelemeler gelince, Apple Homepod 2018 yılına kalmıştı. Ancak Apple en sonunda FCC onayını almayı başardı.

Homepod'un tam olarak hazır olması için müşterilerinden biraz daha süre isteyen Apple, uzun süredir uğraştığı Federal İletişim Komisyonu (FCC) onayını almayı başardı. Apple tarafından gelen açıklamada 2018'in ilk aylarında ABD, İngiltere ve Avustralya'ya nakliye yapmaya başlayacaklarını söylenmişti. Ancak şirket bu konuda sözünü tutamayacak gibi gözüküyor.

Homepod'un FCC onayı alması maalesef yeni bir bilgi sızdırmadı. Homepod'un tedarikçilerinden biri olan Inventec, geçtiğimiz günlerde 1 milyon HomePod teslimatını aldığını ifade etmişti. Ancak yeni bilgiler dahilinde Inventec ve diğer üretici Foxconn, yıl sonuna kadar toplam 10-12 milyon adet Homepod üreteceğini düşünüyor.

Ayrıca bu alanda Amazon ve Google ile yarışacak olan Apple, rakiplerine göre farklı özellikler sunamazsa istediği satış rakamına ulaşamayabilir. Akıllı asistan Siri'nin olduğu Apple Homepod'un fiyatı 350 dolar olarak belirlenmişti. Bakalım Apple Homepod raflardaki yerini ne zaman alacak?