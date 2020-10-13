Apple HomePod Mini Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı!

Apple yeni iPhone 12 modelleri ile birlikte HomePod Mini'yi de tanıttı. Apple HomePod Mini özellikleri ve fiyatı nedir? HomePod Mini özellikleri ve fiyatı haberimizde. İşte HomePod Mini ile ilgili merak edilenler.

Apple HomePod Mini Özellikleri ve Fiyatı

Apple ikinci akıllı hoparlör modelini tanıttı. İlk model 2018 yılında tanıtılmıştı ve iki yılın ardından HomePod Mini geldi. HomePod Mini tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. S5 işlemciden gücünü alan HomePad Mini, yeni bir dairesel kase tasarımına sahip.

Cihaz hem beyaz hem de uzay grisi renk seçenekleri ile geliyor.

Akıllı hoparlör, ses oynatma ve duraklatma kontrollerine sahip dokunmatik yüzeyle geliyor. HomePod Mini'nin üzerinde 6 adet hoparlör bulunuyor. Bu 6 hoparlör sayesinde Siri kullanıcıların dediklerini kolayca anlayabiliyor.

Birden fazla HomePod Mini hoparlör aynı zamanda senkronize olarak müzik çalabiliyor ve aynı odaya yerleştirildiğinde stereo eşleştirme oluşturuyor. HomePod sadece akıllı bir hoparlör değil. Herhangi bir HomeKit cihazı için merkez görevi görüyor ve kullanıcıların evde olmadıklarında ışıkları veya kapıları gibi şeyleri kontrol etmelerini sağlıyor.

Apple HomePod Mini Fiyatı

HomePod Mini'nin fiyatının 99 dolar olduğu açıklandı. Yurt dışında ön siparişler 6 Kasım'da başlıyor ve teslimatlar 16 Kasım'da yapılmaya başlanacak.

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