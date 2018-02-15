Apple HomePod, Tahta Yüzeylerde Beyaz İz Bırakıyor

Çıkış tarihi tam bir yılan hikayesine dönen HomePod, uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Apple, çok geçmeden akıllı hoparlörü hakkındaki ilk şikayetini aldı.

İlk olarak Haziran 2017'de Worldwide Developers Conference'da tanıtılan Siri destekli akıllı hoparlörü HomePod, hem 349 dolarlık fiyatı hem de tek özellikleriyle Google ve Amazon'un akıllı hoparlörlerinden farklı bir noktada konumlanıyor.

HomePod'u büyük bir umutla alan kullanıcılar, cihazın tahta yüzeylerde beyaz iz bıraktığını keşfetti. Konuyla ilgili gelen şikayetleri değerlendiren şirket, sorunu kabul ederek, ürünle ilgili yardım sayfasını güncelledi.

Söz konusu durumdan muzdarip olan kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Apple, müşterilerinin HomePod'larını başka türlü yüzeylere koyabileceğini söyledi. Bununla birlikte izlerin birkaç gün içinde kendiliğinden geçeceğini ifade eden şirket, geçmediği takdirde yüzeyin nemli veya kuru bir yumuşak bezle nazikçe silinmesi gerektiğini belirtti.

Alışılmadık bir sorunla karşılaştıklarını söyleyen Apple, tahta yüzeylerde oluşan beyaz izlerin titreşim sönümlemeyle birlikte silikon tabandan masa yüzeyine yayılan yağlardan kaynaklanabileceğini ifade etti.

BBC'ye konuşan ürün inceleme sitesi Pocket-Lint'in kurucusu Stuart Miles, HomePod'un sadece 20 dakikalık kullanım sonrası mutfak tezgahında iz bıraktığını söyledi. Beyaz izi yok etmek için masayı zımparaladığını ve ahşap yağıyla yağladığını ifade eden Miles, "Bu elbette dünyanın sonu değil. Ama pahalı bir İskandinav mobilyasına sahipseniz bu iz sizleri bir hayli üzebilir" dedi.

Çıkış tarihi 2017 olarak açıklanan ancak gecikmelerin ardından geçen hafta satışa çıkan HomePod, bu süre zarfında pek çok Apple çalışanı tarafından evde test edilmişti. Hal böyle olunca çoğu kişi, "Bu sorunun çok daha önceden keşfedilmesi gerekmiyor muydu?" sorusunu soruyor.

Apple HomePod, ABD'de 349 dolardan satılıyor.