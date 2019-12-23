Apple'ı Tehdit Eden Türk Hacker Hapis Cezası Aldı!

iCloud servisinin yazılım açığını bulan Kerem Albayrak, bu açığı kullanarak tehditler savurduğu Apple ile mahkemede karşı karşıya geldi.

Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son zamanlarda Apple üzerinde çalışmalarını yürüten pek çok Türk genci bulunuyor. Bunlardan bir tanesi olan 22 yaşındaki Kerem Albayrak biraz daha ciddi bir açığı buldu ve bu açık ile birlikte Apple'a tehditler savurdu. Kişisel depolama servisi iCloud'un yazılımsal açığını bulan ve hackleyen Albayrak, YouTube üzerinde yaptığı video ile birlikte Apple'ı şantaj etmişti.

Genç hacker yaklaşık 250 milyon cihazı fabrika ayarlarına döndürebileceğini söylemiş ve bunun yaşanmaması için para ile kupon istemişti. Albayrak'ın şirketten 133,000 pound değerinde Bitcoin ve 837 pound değerinde iTunes kuponu istediği biliniyor.

Apple'ın konu hakkındaki şikayetinin ardından durum mahkemeye taşındı. İngiliz mahkemesinde savunma yapan Albayrak, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında suçlu kabul edildi. Sonuç olarak 2 yıl hapis cezası alan genç hackerin hapis cezası ertelendi. Şu an için 300 saat çalışma cezası bulunuyor. Bununla birlikte 6 ay boyunca elektronik kelepçe takması da zorunlu kılındı.