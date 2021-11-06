Apple iCar Projesi İçin Eski Tesla Mühendisini İşe Aldı

Apple, iCar projesinde daha fazla ilerleme kaydetmek için eski bir Tesla mühendisini bünyesine kattı. Teknoloji devinin bünyesine katılan mühendisin otonom sürüş yazılımı üzerinde çalışacağı öne sürüldü.

Christopher "CJ" Moore olarak bilinen eski Tesla mühendisinin şu anda Apple'da çalışan, eski bir Tesla çalışanı olan Stuart Bowers'a rapor vereceği aktarıldı.

Apple iCar Projesi İçin Eski Tesla Çalışanları ile Çalışılıyor

Moore, tabiri caizse Apple'ın en karanlık, en gizemli bölümlerinden birine katıldı. Şirket, araç projesi ile ilgili planlarını hiçbir zaman açıklamadı. "Titan" olarak adlandırılan projenin çevresinde pek çok söylenti oluştu ama bu proje ile ilgili Apple tarafından hiçbir zaman resmi bir açıklama ya da ipucu gelmedi.

Teknoloji devi her ne kadar ipucu vermekten kaçınsa da proje ile ilgili çok sayıda rapor bulunuyor.

Eski Tesla mühendisi, otomobil üreticisinin otomatik pilot özelliği hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 2021 yılının başlarında tartışmaların başlamasına yol açmıştı. Moore, bu tartışmayı Tesla CEO'su Elon Musk'ın otomatik pilot özelliğini abarttığına işaret ederek başlatmıştı.

Apple Insider'ın haberine göre geçen aylarda otomatik pilot modu etkinken yaşanan bir araba kazasında hayatını kaybeden bir kişinin yakınları tarafından açılan bir davada Moore tanık olarak çağrılmak istenmişti. Dava ile ilgili belgeler, Moore'un Tesla'dan ekim ayında ayrıldığını göstermişti.

Moore, şimdi de Apple'da çalışan eski Tesla mühendisleri ve yöneticilerinden oluşan büyük bir ekibin arasına katılıyor. Apple'ın bünyesinde şu anda Bowers'ın yanı sıra eski Tesla çalışanı Michael Schwekutsch yer alıyor. Steve MacManus da araç projesi ile ilgili çalışmalara öncülük eden isimler arasında yer alıyor.

Apple Car Ne Zaman Çıkacak?

Apple Car çıkış tarihi ile ilgili geçen aylarda yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2014'ten beri üzerinde çalıştığı ileri sürülen elektrikli araç ne zaman çıkacak sorusu yanıtlanmış olabilir.

DigiTimes'ın paylaşmış olduğu raporda Apple temsilcilerinin geride kalan ay içinde Güney Kore merkezli SK Group ve LG Electronics ile Apple'ın elektrikli araç projesini görüşmek amacı ile bir araya geldiği belirtildi. Apple Car çevresinde dizilen söylentilerde ayrıca Toyota'nın onu üretecek şirket olabileceğine işaret edildi.

Apple, ortaya atılan iddiaya göre 2024 yılına kadar söz konusu elektrikli aracın seri üretimine geçmek için tedarik tarafındaki hazırlıklarını sürdürüyor.