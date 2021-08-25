Apple Açıkladı: iCloud E-Postaları 2019 Yılından Bu Yana Taranıyordu

Kısa bir süre önce çocuk istismarının yayılmasını önlemek amacı ile kullanıcıların iCloud hesaplarını tarayacağını açıklayan Apple, pek çok kişinin tepki gösterdiği önemli bir itirafta bulundu. Açıklamaya göre şirket, iCloud e-postalarını zaten 2019 yılından bu yana tarıyordu.

iCloud E-Postaları Uzun Süredir Taranıyodu

Bildiğiniz üzere Apple; Mac, iPad ve iPhone kulanıcılarının iCloud'a yedeklediği görüntüleri tarayacağını ve çocuk istismarına işaret eden deliller durumunda yerel güvenlik güçleri ile iletişim kuracaklarını duyurmuştu. Bazı kullanıcıların olumlu bir şekilde karşıladığı bu gelişme, bazı kullanıcıların gizliliklerinden endişe etmelerine neden oldu.

Tüm bu gizlilik endişeleri, şimdi yeni bir itiraf ile daha da alevlendi: Apple, 2019 yılından bu yana iCloud e-postalarını halihazırda taradıklarını duyurdu. Bu, kullanıcılar ile açıkça paylaşılmayan bir ayrıntı olduğu için şimdiden oldukça fazla tepki toplamayı başardı.

Tabii ki Apple'ın bu adımdaki temel amacının olumlu yönde olduğunun farkındayız ancak kullanıcılar, bu yöntemin çeşitli ara kapılara yol açıp açamayacağından ve hükümetlerin eline geçip geçemeyeceğinden endişe duyuyor. Yapılan teknik analizler, bu tip bir güvenlik açığının her zaman mümkün olabileceğini ortaya koyuyor.

Apple, daha iyi bir yöntem buluncaya kadar çocuk istismarı ile mücadele edebilmenin en verimli yollarından birisi bu gibi gözüküyor. Yine de sürecin nasıl ilerleyeceği ve şirketin alınan tepkiler sonrasında kararından dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Peki siz alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu karardan vazgeçmeli mi yoksa sonuna kadar arkasında mı durmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.