Apple, iCloud İçin Google'ın Bulut Sunucularını Kullandığını Açıkladı

Yakın zaman önce iOS Güvenlik Rehberi yazısını güncelleyen Apple, güncellenen rehberde hiç beklenmedik bir ayrıntıya yer verdi ve iCloud servisleri için kim zaman Google’ın herkese açık olan bulut sunucularını kullandığını söyledi.

Apple’ın Google’ın bulut sunucularını kullandığına dair ilk haberler 2016 yılında ortaya çıkmış; ancak iddialar bugüne kadar Apple tarafından resmi olarak onaylanmamıştı. Daha önce iCloud için Amazon Web Services ve Microsoft Azure kullandığını açıklayan şirket, Mart 2017’de hazırladığı iOS Güvenlik Rehberi yazısında Microsoft Azure kullandığını kesin olarak belirtmişti.

Ünlü teknoloji şirketi ngüncellenen yeni güvenlik rehberindeyse “[Amazon] S3 ve Google Cloud Platform gibi üçüncü parti depolama servisleri kullanılarak, herhangi bir kullanıcı tanımlama bilgisi olmadan, şifrelenmiş dosyalar saklanır” şeklinde bir cümleye yer verdi.

iOS Güvenlik Rehberi (iOS Security Guide) yazısında Google’ın bulut sunucularının ismi geçmesine rağmen, Apple’ın bu servisi kullanıp kullanmadığına dair kesin bilgileriyse ulaşılamadı. Şirketin örnek vermek adına bu isimleri kullandığı söylenirken, Google Cloud sunucularının fotoğraf ve video gibi kritik dosyaların saklanması için kullanmadığı da yazılanlar arasına girdi. Apple ve Google tarafındansa konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.