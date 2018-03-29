Apple ile FBI Arasındaki Soğuk Savaşta Yeni Perde

San Bernardino’da yaşanan saldırıda teröristlerden birine ait olan iPhone’un kilidini açmak için Apple’dan yardım isteyen ancak ret cevabı alan FBI, üçüncü kişilerin yardımıyla telefonu hacklemişti. Yayınlanan yeni bir rapor, ikili arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirebilir.

2016 yılında ABD'nin California eyaletinin San Bernardino kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı, FBI ve Apple’ı karşı karşıya getirmişti. Saldırganlardan birine ait olan iPhone 5C model telefonu açmak için Cupertinolu şirketle iletişime geçen FBI, Apple'dan tüm iPhone'ları etkileyecek yeni bir yazılım geliştirmesini istemişti.

Böyle bir yazılımın tüm iPhone’larda arka kapıya yol açacağını ve müşterilerinin gizlilik hakkının ihlal edileceğini söyleyen Apple, FBI’ın talebini reddetmişti. Bunun üzerine FBI, bir yazılım firması ile çalışmış ve cihazı hacklemişti. Tabii, FBI’ın o zamana kadar iPhone’u açmak için 1.3 milyon dolar harcadığını da belirtelim.

Adalet Bakanlığı'nın genel müfettişlik bürosu tarafından hazırlanan bir rapor, olayların tam olarak böyle gelişmediğini gösteriyor. Rapora göre, mobil cihazlara girmekle görevli bir FBI birimi, San Bernardino saldırısının hemen sonrasında teröristin iPhone’una girmek için ilk başta Apple’dan yardım istememiş.

Rapor, iletişime geçilen üçüncü taraf bir kişinin iPhone 5C’nin kilidini açmaya çok yaklaştığını ancak başarısız olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Apple’a talepte bulunan FBI, beklediği cevabı alamayınca soluğu İsrailli bir siber güvenlik şirketinin yanında almış.

FBI içindeki koordinasyon bozukluğundan dolayı sürecin uzadığına dikkat çeken rapor, daha sonra ‘halkla ilişkiler çatışmasına’dönen olayın iyi yönetilemediğini söylüyor.

Raporda ayrıca, FBI Direktörü James Comey'in konuyla ilgili ABD Kongresi’nde ifade verirken yanlış beyanda bulunduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı da belirtiliyor. Comey, geçen yıl kendisini sahtekar olmakla suçlayan Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.