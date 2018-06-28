Apple ile Samsung Arasındaki 7 Yıllık Patent Savaşı Sona Erdi

Akıllı telefon endüstrisinin iki büyük oyuncusu, Apple ile Samsung arasında süren 7 yıllık patent savaşı nihayet son buldu. Amerikalı yargıç Yargıç Lucy Koh, iki şirketin anlaşmaya vardığını bildirdi.

İlk kez 2011 yılında patlak veren patent krizi, Apple ile Samsung’u mahkeme salonlarında karşı karşıya getirmişti. Mahkeme, Güney Koreli teknoloji devinin, çeşitli patent ihlalleri nedeniyle Apple'a 1 milyar dolar ödemesine karar vermiş, ancak Samsung suçlamaları reddederek kararı temyize götürmüştü.

Yüksek mahkeme, iki dev şirket arasında 7 yıldan bu yana süren davada nihai kararını geçtiğimiz Mayıs ayında açıklamıştı. 1 milyar dolarlık tazminat isteğini uygun görmeyen mahkeme, Samsung’un Apple’a 539 milyon dolar ödeme yapmasına karar vermişti.

ABD’li şirket Mayıs ayında yaptığı açıklamada, tasarımın değerine inandıklarını ve müşteri memnun edecek yenilikçi ürünler geliştirmek için yorulmadan çalıştıklarını belirterek, “İnovasyon yapan ekibimizin çalışmalarını korumaya devam edeceğiz. Bu dava her zaman paradan daha fazlası olmuştur. Apple akıllı telefon devrimini iPhone ile ateşledi ve Samsung'un tasarımımızı açıkça kopyaladığı bir gerçek” ifadelerini kullanmıştı.

Samsung ve Apple arasındaki patent savaşının kalbinde, "Slide to Unlock” yani kilidi açmak için kaydırın özelliği, kavisli ekranlar, ekran çerçeveleri ve ikonik ekran ızgarası gibi bir dizi tasarım yer alıyordu. Cupertinolu şirket, Samsung’un bu tasarımları izin kullandığını iddia ediyordu.

Akıllı telefon sektörünün iki devi Apple ve Samsung, 2011 yılından beri devam eden patent krizine nokta koymaya karar verdi. Dün gerçekleşen duruşmada, Yargıç Lucy Koh, iki şirketin bir anlaşmaya vardıklarını bildirirken, anlaşmanın detayları ise henüz açıklanmadı.