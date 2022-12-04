Apple ile Twitter Barıştı

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından en büyük çaplı kavga, sosyal medya platformu ile dünyanın en büyük şirketlerinden Apple arasında çıkmıştı. Ünlü milyarderin Apple'ın %30'luk App Store kesintisini eleştirmesinin ardından iki firma arasındaki ilişkiler bozulmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Apple CEO'su Tim Cook ile görüşen Elon Musk, Apple ile barıştı. Dün iki saatlik bir Twitter Spaces odasında konuşan Elon Musk, Apple'ın Twitter reklamlarının devam ettiğini açıkladı.

Twitter'ın En Büyük Reklamvereni Apple

Elon Musk'ın koyduğu tepkinin ardından Apple, Twitter'ı App Store üzerinden kaldırmakla tehdit etmişti. İki firma arasındaki gerilim kısa sürede artarken Elon Musk konuyu sosyal medyaya taşıdı. Öte yandan Apple, resmi Twitter hesabındaki tüm paylaşımlarını silerek sosyal medya üzerindeki reklamlarına da ara verdi.

Fakat iki firma arasındaki gerilim uzun sürmedi. Ertesi gün Tim Cook ile görüşen Elon Musk, görüşmenin iki taraf için de olumlu geçtiğini belirtti. Görüşmenin etkileri ise kısa sürede Twitter'a yansıdı.

Twitter Spaces odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elon Musk, Apple reklamlarının Twitter'da yayınlanmaya devam edeceğini belirtti. Öte yandan ünlü milyarder, her sene 100 milyon dolarlık harcamayla Apple'ın Twitter'daki en büyük reklamveren olduğunu da doğruladı.