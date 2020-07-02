Apple iMac 2020 Geekbench'te Ortaya Çıktı

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2020 sırasında yeni iMac modelleri ile tanışmayı beklesek de umduğumuz gibi olmadı. Yine de bu, şirketin bazı yeni modeller tanıtmayacağı anlamına gelmiyor. Apple iMac 2020 Geekbench testi sırasında ortaya çıktı. İşte yeni model hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple iMac 2020 Geekbench Skoru

Geekbench testine dayanarak yeni modelin teknik özellikleri hakkında bazı detayları görmemiz mümkün oluyor. Buna göre iMac 2020 gücünü Intel Core i9-10910 işlemciden alacak. Söz konusu işlemcinin üst düzey bir işlemci olduğunu göz önüne alırsak, bu müşterilere sunulacak üst yapılandırma seçeneklerinden birisinde yer alacaktır. Mevcutta bulunan 21 inç modeller yapılandırma sırasında Intel Core i9 işlemci seçeneği sunmadığından bu modelin 27 inç versiyonu olduğunu düşünebiliriz.

Yine Geekbench'e dayanarak 32 GB DDR4 RAM ile yapılandırılan bu modelin AMD Radeon Pro 5300 GPU ile geleceğini görüyoruz. Bu grafik işlemcinin 4 GB VRAM belleği bulunuyor. Tabii tekrar bir hatırlatma yapmamız gerekirse bu modelin muhtemelen başlangıç paketi olmayacağını, konfigürasyonlara bağlı olarak üst düzeyde yer alan bir yapılandırma seçeneği olacağını düşünebiliriz.

Ayrıca yeni modelin WWDC 2020 sırasında tanıtılan macOS Big Sur ile geleceğini tahmin etmemiz mümkün. Peki siz iMac 2020 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modelde yer alması gereken başka teknik detaylar neler? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.