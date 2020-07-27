Apple iMac 2020 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı: Ezberleri Bozacak!

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC 2020 sırasında iMac 2020 modelleri ile karşılaşmayı beklesek de bu yönde bir adımın atılmadığını gördük. Şimdi, ortaya atılan bazı yeni sızıntılarla birlikte Apple iMac 2020 tanıtım tarihi açığa çıkmış olabilir. Peki yeni model ne zaman tanıtılacak?

Apple iMac 2020 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni sızıntı kapsamında iMac 2020 bu hafta içerisinde tanıtılarak kısa bir süre içerisinde satışa sunulabilir. Bu noktada yeni modelin teknik özellikleri ve tasarımı hakkında büyük belirsizlikler bulunuyor olsa da bazı tatminkar raporlara sahibiz. Örneğin bu ayın başında Intel Core i9 işlemci ve Radeon Pro 5300 grafik işlemci ile gelen bir iMac modeline dair bazı görüntüleri gördük.

Uzun bir süredir ikonik tasarımını koruyan iMac serisinin yeni modelinde de yenilenmiş bir tasarımın kullanılmasını beklemiyoruz. Ancak önümüzdeki dönemlerde satışa sunulacak olan Apple Silicon'lu modellerde bazı ciddi değişiklikler ile karşılaşmayı bekleyebiliriz.

Eğer sızıntıların doğru olduğunu göz önüne alırsak önümüzdeki günlerde yeni modellerle ilgili daha fazla sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz iMac 2020'den neler bekliyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.