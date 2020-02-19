Apple iMac'e Rakip: Xiaomi Ningmei CR600

Xiaomi, hepsi bir arada bilgisayar modeli Ningmei CR600’ü duyurdu. iMac gibi entegre tasarıma sahip olan masaüstü bilgisayar, 23.8 inç 1080P ekranla geliyor. Xiaomi Ningmei CR600 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Xiaomi Ningmei CR600 Özellikleri

Apple’ın entegre ve minimalist tasarımlı masüstü bilgisayar modeli iMac’in Windows sistemi üzerinde çalışan ve biraz daha geliştirilmiş sürümü diyebiliriz. Ningmei CR600 masaüstü bilgisayar, ekranla entegre işlemci ile alışılmışın dışında tasarım stiline sahip.

PC, işlemciye dayalı üç modelle geliyor. Biri dokuzuncu nesil Intel Core i9-9400 işlemcili model (altı çekirdek ve altı iş parçacığı ve 4.1Ghz hızda çalışan çekirdek), diğeri Intel Core i3-9100 işlemcili model. UHD630 ekran, sadece Adobe Photoshop, CAD vb. tasarım çizim programlarının grafiklerini işleme yeteneğine sahip değil, aynı zamanda popüler oyunların %95’i kolayca oynatabilen etkili bir ekran. 8 yönlü ayarlamayı destekliyor. Ekran yüksekliği dikey yönde (-90 dereceden 90 dereceye) ayarlanabiliyor, ekran yüksekliği de (0-130mm) kendi boyunuza göre ayarlanabiliyor. Yeni ergonomik tasarımlı taban, ekranın dikey olarak ayarlanmasını, dikey döndürme, yatay döndürme ve açı ayarlaması yapmanızı sağlıyor.

Xiaomi Ningmei CR600 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Taşınabilir hepsi bir arada PC üç bellek versiyonu ile geliyor. Share Edition, Core i3-9100 / 8GB RAM / 512GB SSD; Enjoy Edition, Core i5-9400 / 8GB RAM / 512GB SSD; Enjoy Edition, Core i5-9400 / 8GB RAM / 256GB SSD + 1TB HDD ile geliyor. Hangi modeli seçerseniz seçin kablosuz klavye ve fare, büyük mouse padi ve fotoğraflar için 16GB U disk kutudan çıkıyor. Başlangıç fiyatı 3199 Yuan ancak ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı.