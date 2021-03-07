Apple, iMac Pro Satışlarını Durduruyor! İşte Sebebi

Apple'ın resmi web sitesindeki son güncellemelere göre Apple iMac Pro satışlarını durduruyor. Bazı profesyonel işler için iMac Pro satın almayı umuyorsanız, hızlı hareket etseniz iyi olur. Hala bir tane satın alabilirsiniz, ancak sadece 10 çekirdekli Xeon yapılandırmasıyla sınırlı.

iMac Pro, şirketin çevrimiçi mağazasında yaptığı son değişiklikler doğrultusunda Apple'ın stokta olmayan cihazları listesine giren en son ürün olabilir.

9to5Mac'ten alınan habere göre Apple, tüm iMac Pro özelleştirmelerini kendi web sitesinden kaldırdı ve şu anda yalnızca temel sürümü 4999 dolara satıyor. Bu, genellikle şirketin, ürün desteğinin bitiminden önce stokta bulunan son birimleri sattığının bir göstergesidir.

Apple iMac Pro satışları neden durduruldu?

iMac Pro, 2017 yılında şirket tarafından resmi olarak duyurulmuştu. En son donanım ile tasarlana iMac Pro özellikle profesyonel tarafa odaklandı. Bununla birlikte bu modelin, Apple'ın satış beklenti öngörülerini gerçekten yerine getirip getirmediği bilinmemekte, çünkü temelde çok sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. En nihayetinde çoğu kullanıcı, bu tür bir modeli günden güne satın alamaz.

Ek olarak Apple'ın bu yıl yeni bir iMac ürün serisini ortaya çıkarabileceği iddia ediliyor. ABD'li şirketin, yeni teknolojilere ve her şeyden önce işlemcisine vurgu yapabileceği söylentileri ile iMac Pro modelinin durdurulması bekleniyor.

iMac Pro'nun resmi Apple web sitesinde ve mağazalarında stokta kalmasa bile, piyasadaki bazı perakendecilerde bulunabileceğini belirtmek gerekiyor. Bu noktada Apple'ın üretim faaliyetlerini daha fazla ilerletmeyeceğini söylemek mümkün.

Apple Engadget'e verdiği demeçte, profesyonel müşterilerinin 128 GB'a kadar RAM ve parlamayı azaltan nano ekran seçeneğine sahip 2020 iMac'ten büyük olasılıkla memnun kalacağını söyledi. Şirket, daha fazlasına ihtiyaç duyan müşterilerin her zaman bir Kule Tipi Mac Pro satın alabileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni iPhone SE ne zaman tanıtılacak?

Gelen bilgilere göre iPhone SE modelinin yenisi 2021 yılında tanıtılmayacak. Yeni modelin 2022 yılında tanıtılacağı söylentiler arasında yer alıyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir araştırma notuna göre iPhone SE'nin yeni nesil sürümü 2022'nin ilk yarısına kadar görünmeyecek.

Mevcut ‌iPhone SE‌, Nisan 2020'de tanıtıldı. Apple 2 yılda bir SE serisini yenileyebilir. 6 Portre Işığı efektleri, OIS, Smart HDR 3, TouchID, Apple'ın iPhone SE modeline dahil ettiği söylenen özelliklerden bazıları arasında yer alıyor. Akıllı telefon IP67 derecesine sahip olması beklenmekte.