Apple İmzalı Hilde Lysiak Dizisinin Oyuncu Kadrosu Genişliyor

11 yaşındaki Hilde Lysiak'ın sıra dışı hikayesini ekranlara taşıyacak olan Apple dizisinin oyuncu kadrosuna katılan son isimler, Abby Miller, Louis Herthum, Michael Weston, Kylie Rogers ve Aziza Scott oldu.

Apple’ın 10 bölümden oluşacak serisi, henüz 9 yaşında olmasına rağmen tüm kasaba tarafından örtbas edilmek istenen bir cinayeti gün yüzüne çıkaran Hilde Lysiak’ın gerçek hayat hikayesine dayanıyor.

Dizinin başrollerinde The Florida Project ’teki performansıyla göz dolduran Brooklynn Prince ve Jim Sturgess bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Crazy Rich Asians filmiyle adını duyuran Jon M. Chu. oturuyor.

Soldan sağa; Louis Herthum, Abby Miller, Michael Weston

Deadline ’ın haberine göre Apple imzalı dizinin oyuncu kadrosuna Abby Miller, Louis Herthum, Michael Weston, Kylie Rogers ve Aziza Scott da dahil oldu.

Miller, Hilde'in annesi Bridget Jensen'i oynayacak. Rogers, Hilde'in kız kardeşi Izzy Lisko rolünde olacak. Herthum, bir polis memuru olan Frank Briggs'i oynuyor. Scott’ı ise yine bir polis memuru olan Mackenzie “Trip” Johnson karakterinde izleyeceğiz.

Hikaye, 9 yaşındayken Selinsgrove, PA'daki bir cinayeti kendi gazetesi Orange Street News 'te yaptığı haberlerle aydınlatan araştırmacı gazeteci Lysiak'tan ilham alıyor.

Dana Fox ve Dara Resnik tarafından yaratılan dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.