Apple’ın 2019’da Tanıtacağı Ürünler Belli Oldu! İşte Özellikleri

Apple ürünleriyle ilgili yaptığı başarılı tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Cupertinolu şirketin bu yıl piyasaya süreceği ürünlerini açıkladı.

Eski KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2019 planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü teknoloji gurusuna göre, Apple bu yıl içerisinde yeni bir iPad, yeni bir 16 inç MacBook Pro, 32 inç 6K monitör, çift taraflı şarj özellikli iPhone’lar ve daha fazlasıyla müşterilerin karşısına çıkacak.

Kuo, 2019 iPhone modellerinin, iPhone XS ve iPhone XR’daki ekran boyutlarını koruyacağını söylüyor. Bu da yeni nesil iPhone’ların 5,8 inç, 6,1 inç ve 6,5 inç ekranlarla geleceği anlamına geliyor. Kuo ayrıca, üçünün de USB-C yerine, Lightning bağlantısına sahip olacağını iddia ediyor.

Ünlü Apple analistine göre 2019 iPhone’lar, iç mekan konumlandırma ve navigasyon için ultra geniş bant bağlantısı, buzlu cam kasa, diğer cihazları şarj etmek için iki taraflı kablosuz şarj, iyileştirilmiş bir Face ID, daha büyük batarya ve üçlü kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olacak. Kuo hangi modelin hangi özellikleri alacağını açıkça söylemiyor; ancak geçmiş raporlar sadece iPhone 11 Max'in üçlü kamera kurulumuyla geleceği yönündeydi.

iPad cephesine gelince, Kuo, Apple'ın bu yıl yükseltilmiş işlemcilerle iki yeni iPad Pro modeli piyasaya süreceğini söyledi. Mevcut 9,7 inç iPad'in boyutu 10,2 inç olacak ve çerçeve boyutlarında küçülme sağlanacak. Kuo ayrıca, Apple’ın yeni nesil iPad Mini modelini de bu yıl içerisinde piyasaya süreceğini belirtiyor.

Ünlü analistin iddiaları bunlarla sınırlı değil. Kuo’ya göre Apple, tamamen yeni bir tasarıma sahip 16 inç ile 16,5 inç arasında yeni bir MacBook Pro modeli tanıtacak. Buna ek olarak, Apple’ın 32 inç 6K monitör ile ekran pazarına geri döneceğini söylüyor. Söz konusu ekranın olağanüstü bir görüntü kalitesine sahip olacağını dile getiren Kuo, Mini LED benzeri bir arka aydınlatma tasarımıyla geleceğini iddia ediyor.

Kuo son olarak, merakla beklenen ürünlerin başında gelen AirPods 2’nin kablosuz şarj desteğine sahip olacağını söyledi. Kablosuz şarj matı AirPower’ın 2019’un ilk yarısında piyasaya sürüleceğini belirten Apple analisti, yukardaki ürünlere dair ilk duyuruların mart ayında düzenlenecek lansmanda yapılacağını ifade etti.

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