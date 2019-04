Apple’ın 21 Tedarikçisi Daha Yüzde 100 Temiz Enerji Üretimine Geçti

ABD’li teknoloji devi Apple, bugün yaptığı açıklamada, iPhone için işlemci üretiminde yüzde 100 temiz enerji kullanan tedarikçilerinin sayısını neredeyse iki katına çıkardığını duyurdu.

Cupertinolu şirket, Apple Park ve veri merkezleri dahil olmak üzere enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılıyor; ancak Apple’ın doğadaki karbon ayak izinin büyük bir kısmı tedarik zincirinden geliyor.

Apple, 2015’ten bu yana üretimde temiz enerji kullanan şirketlerle çalışıyor. Teknoloji devinin yeşil enerji programında 23 firma bulunuyor; ancak bugün itibarıyla bu sayı 44’e yükselmiş durumda.

Şirket yaptığı açıklamada, iPhone modelleri için çip üreten Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co Ltd ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd dahil olmak üzere 21 tedarikçinin daha yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçtiğini duyurdu. Apple, programa dahil olmak tedarikçilerin temiz enerjiyi hangi kaynaklardan sağladığını ise söylemedi.

Apple'ın çevre, politika ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, yaptığı röportajda, şirketin 2020 yılına kadar tedarik zincirinin şebekelerine 4 gigawatt yenilenebilir enerji ekleme hedefini geçme yolunda olduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana Apple’ın tüm veri merkezleri yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor. Şirket, 2011 yılından bu yana yenilenebilir enerji projeleri sayesinde tüm dünyadaki tesislerinde sera gazı emisyonlarını yüzde 54 azalttı ve yaklaşık 2,1 milyon ton sera gazının atmosfere salınmasını engelledi.

Apple’ın tüm dünyada çalışır halde 25 adet yenilenebilir enerji projesi bulunuyor. Bu projeler toplam 626 megawatt güç üretim kapasitesine sahip. 2017’de başlayan 286 megawatt PV güneş enerjisi üretimi ise bugüne kadar bir yılda elde edilen en yüksek miktar olma ünvanına sahip.