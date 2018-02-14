Apple'ın 5 Milyar Dolarlık Yeni Mabedine Girmek Yasak!

12 Eylül'deki iPhone X lansmanıyla kapılarını ilk kez açan ve uzay üssünü andıran tasarımıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Apple Park, görünüşe göre en az 51. Bölge kadar gizli tutulması gereken bir yermiş!

Başta UFO deneyleri olmak üzere birçok komplo teorilerinin merkezi olan ve CIA tarafından sır gibi saklanan 51. Bölge'yi eminim duymuşsunuzdur. Peki, Apple Park ile 51. Bölge arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki? Şöyle ki; ikisine de girmek yasak!

Neo-futurism mimari tarzıyla inşa edilen ve 5 milyar dolara mal olan Apple'ın yeni mabedine hiçbir ziyaretçi kabul edilmeyecek. Hatta çalışanların arkadaşı, eşi, çocukları veya akrabaları da kesinlikle kampüse alınmayacak. İşin en ilginç yanı ise, Apple hissedarlarının dahi Apple Park'ı gezemeyecek olması.

Cupertinolu şirket, kampüse gelen başka bir firma yetkilisini kapıda karşılayacak ve toplantı odasına kadar götürecek. Toplantı bitiminde de başka yerleri gezmesine izin vermeden kapıya kadar eşlik edecek. Apple'ın bu gereksiz kasıntısı ise şimdiden ABD basınını fazlasıyla merak içinde bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde hissedarlar toplantısında şirket CEO'su Tim Cook ile bir Apple hissedarı arasında yaşanan diyalog ise bu durumu daha ilginç kıldı. Cook, Apple Park'ı ne zaman görebileceklerini soran hissedara, "Muhtemelen hiçbir zaman. Çünkü tesisi insanlara gezdirmekte büyük bir sorunumuz var. Orada herkesten sakladığımız sırlar var ve ortaya çıkmasını istemiyoruz" sözleriyle cevap verdi.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs tarafından "markanın asıl ruhu" olarak tanımlanan ve iPod'dan iPhone'a birçok Apple ürününün tasarımına imza atan Jonathan Ive ise bu işi çok daha ciddiye almış. Ive, "Apple Park'ı başka insanlar için yapmadık. Orası bizim evimiz” ifadelerini kullanarak ilginç bir çıkış yaptı.

Beyaz Saray'dan Pentagon'a birçok hassas yerin gezilebildiğini düşünürsek, Apple Park'ın "top secret" seviyesine çıkarılmasının altındaki asıl nedeni açıkçası anlamak mümkün değil. Bakalım Apple bu inadından dönüp, kampüsü ziyaretçilere açacak mı? Bekleyip göreceğiz.