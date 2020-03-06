Apple'ın 838 Milyon Dolar Ödemesine Karar Verildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech), 2016 yılında dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple'ı patent kullanımı sebebiyle dava etmişti. Dava sonucunda 835 milyon dolar ödemeye mahkum edilen Apple, kararı temyize götürmüştü. Apple alehine sonuçlanan temyiz davası sonrasında 838 milyon dolarlık cezanın ödenmesi gerektiği söylendi.

Caltech tarafından açılan davada mahkeme, Apple'ın toplamda 838 milyon dolar, Broadcom isimli şirketin ise 270 milyon dolarlık ödeme yapmasına karar vermişti. Geçtiğimiz Ocak ayında jüri kararı sonrasında harekete geçen Apple ve Broadcom, dosyayı temyize götüreceklerini açıklamışlardı.

Apple ve Broadcom, davanın açıldığı ilk günlerde, bahsi geçen patentleri ihlal etmediklerini söylemişlerdi. Davanın başında dünyaca ünlü üniversite, iki şirketten toplamda 1.1 milyar dolar talep ediyordu.

Caltech'in avukatları söz konusu patentin Apple tarafından üretilen neredeyse her üründe kullanıldığını, patent ihlali yapan ürünlerin ABD çapında 538 milyondan fazla satıldıklarını söylemişlerdi. Satılan her ürün için ayrı ayrı para talep eden üniversite, toplamda 1.1 milyar dolarlık fature kesmişti.

Apple ise kullandıkları patentin açık kaynak kodlu olduğunu dile getirmişti. Yani herkes tarafından erişilebilen kodlardan patent ücreti talep edilemeyeceğini iddia etmişti. Bütün savunmasını bunun üzerine kurduğu görülen Apple, mahkeme heyetlerini ikna edemedi. Temyiz mahkemesi de Caltech'i haklı bularak, Cupertino merkezli şirketin devasa rakamı ödemesi gerektiğine karar verdi.

Konu hakkında Broadcom veya Apple tarafından henüz açıklama gelmedi. Yine de ABD'deki en son hukuk merci tarafından kararın onaylanmasıyla Apple'ın bu cezayı ödemesinin kesinleştiği dile getirildi.