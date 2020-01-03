Apple'ın Açığını Bulan Bursalı Gençler Para Teklifini Geri Çevirdi

Apple'ın açığını bulma girişimleri son günlerde Türkiye'nin en önemli hobisi haline geldi. Bu sefer Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki iki genç, Apple destek birimindeki bir açığı keşfettiklerini dile getirerek, Apple'dan para ödülü aldılar.

Aslında her şey Apple'ın yazılım açığı bulana para ödülü teklif etmesiyle başlamıştı. Herhangi bir sisteminde güvenlik açığı bulan kişileri ödüllendireceğini dile getiren şirket, önemli ödül miktarları da belirlemişti. Güvenlik açığı arama işinin Türkiye'de gündem haline gelmesi ise birkaç ay önce Apple'ın açığını bulan lise öğrencisinin ödüllendirilmesi ile başladı. Bursa'da yaşayan Ali Osman Sönmez'in bulduğu açıkla para kazanması ve haberlere konu olmasının ardından birçok benzer haber yayınlanmaya başladı.

İki ay kadar önce iki Türk gencine 200 bin lira ödül teklif edildiğine dair haberlerin manşetlere oturmasının ardından birçok genç, Apple hizmetlerinin açıklarını aramaya başlamıştı. Bunlardan en sonuncusu ise Bursa'da yaşayan Yasin Sezen ve Recep Kocaözağa oldu.

Apple destek biriminde güvenlik açığı buldular

Merkez Nilüfer ilçesi Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü’nde öğrenim gören Yasin Sezen ve Recep Kocaözağa, App Store üzerinden satın aldıkları herhangi bir ürünü geri iade ettiklerinde, ürünün kendilerinde kaldığını fark ettiler.

Apple’da buldukları açığı anlatan Yasin Sezen, “Sporla uğraşıyorum. App Store'da gezinirken sporla ilgili bir uygulama buldum. Daha sonra uygulamayı satın alıp indirdim ve giriş yaptım. İlgimi çekmedi ve geri iade etmek istedim. Ürünü iade ettim ve paramı geri aldım. Daha sonra uygulama bende kaldı ve paramı geri almış oldum. Konuyla ilgili bir kez daha para alabileceğimizi düşündük ve uzun uğraşlar sonucunda Apple'dan paramızın bir mislisini daha geri aldık. Hem uygulama bizde kalmış oldu hem de yatırdığımız paranın bir mislisini daha kendimize kar olarak almış olduk. Denediğimiz çoğu uygulamada aynı sonucu aldık. Farklı cihazlardan denedik. App Store'dan 100 liraya bir oyun aldığınızı düşünün. Bu uygulamayı geri iade ettiğinizde hem 100 lira sizde kalmış oluyor, hem de uygulama sizde kalmış oluyor. Yapmış olduğumuz işlem sayesinde fazladan 100 lira daha alabiliyoruz” dedi.

Apple'ın ödülünü beğenmediler

Apple’ın teklif ettiği ödülü beğenmediklerini belirten Recep Kocaözağa, “Açığı bulduktan sonra başka cihazlardan da test ettik. Apple yetkilileriyle iletişime geçtik. Açığı bulduğumuzu kanıtladık. Yüksek bir miktarda para teklifiyle dönüş yaptılar. O teklifi biz beğenmedik. Daha iyi bir fiyat verebileceklerini düşündük. Yeni bir teklif bekliyoruz. Apple'nin kendi ayarları üzerinden ve kendi bilgilerimizi kullanarak böyle bir işlem yaptık. Üçüncü bir uygulama kullanmadık” ifadelerini kullandı.

Apple aslında açığın farkında

Apple aslında Bursalı gençlerin bulduğu açığın farkında: Kullanıcılarının yanlışlıkla yaptığı satın alımlardan madur olmamalarını isteyen Apple, sadece bir kereye mahsus olmak üzere satın alımları iptal ediyor. Örneğin; Bursalı gençlerin yaptığı gibi ücretli bir uygulamayı satın aldıktan sonra "yanlışlıkla aldım" şeklinde bir geri bildirim yaparsanız, Apple size paranızı geri veriyor ve uygulamayı listenizden silmiyor.

Buna rağmen tekrar "yanlışlıkla satın aldım" argümanı ile Apple Destek birimine başvurursanız, bu sefer paranızı tekrar alamıyorsunuz. Temelde çocukların ailelerinden izinsiz yaptıkları satın alımları engellemek ve mağduriyet yaratmamak için böyle bir destek veriliyor.

Kısaca Bursalı gençler bir açık bulmuş değiller; bunun yerine Apple'ın müşteri memnuniyeti uygulamalarından bir tanesine denk gelmişler diyebiliriz.