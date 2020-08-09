Apple'ın açığını bulan genç sitem etti. 18 yaşındaki Yusuf İslam Unan isimli genç, Apple yetkililerinin kendisine yalnızca teşekkür ettiğini söyledi. Apple'ın açığını bulduğunu iddia eden Unan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" ifadelerini kullandı. Söz konusu açık ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple'ın Açığını Bulan Genç: Sadece Teşekkür Ettiler

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile vaktinin büyük bir kısmını evde geçiren Yusuf İslam Unan, iPhone'unda bir açık bulduğunu iddia etti. Bursa'da yaşayan Yusuf İslam Unan, iPhone'da yer alan sesli asistan Siri uygulaması üzerinden telefon dilini İngilizce'ye çevirilmesini istedi. Yusuf İslam Unan, Siri uygulamasına sesli komut verdiği esnada telefonuna bir çağrı geldi.

Unan, babası ile 10 15 saniye boyunca konuştuktan sonra iPhone kapanıp yeniden açıldı. iPhone yeniden açıldığında tüm uygulamalar farklı bir dile sahip oldu. Unan, bu olay üzerine hiç vakit kaybetmeden yaşadığı durumu Apple firmasına iletti. Apple'dan bir ödül almayı bekleyen genç, yalnızca teşekkür mesajı aldı.

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Yusuf İslam Unan isimli gencin karşılaştığı bu durum açık değil bir hatadan kaynaklanıyor. Teknolojik cihazlarda yer alan yazılımlarda bazen böyle bug yani hata ile karşılaşılabiliyor. Apple firması bu sebepten dolayı gence para ödülü vermek yerine bir teşekkür mesajı göndermiş olabilir.

Yusuf İslam Unan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karantina döneminde sıkıldım. Telefonla uğraşmaya başladım. Telefondaki 'Siri' uygulamasını çalıştırıp onunla konuşmaya başladım. 15-20 dakika boyunca konuştum. Programla konuşurken telefonun dilini İngilizce yapmasını istedim. O sırada bana babamdan çağrı geldi. Çağrıda babamla 10-15 saniye konuştum ve telefon kapandı" dedi.

Unan, "Telefon yeniden başlatma moduna geçti. Açıldıktan sonra her program farklı bir dilde çalışmaya başladı. Bütün uygulamalardaki bütün diller birbirine karıştı. Açığını fark edince yetkililere bildirdim. Teşekkür ettiler ve açığı düzelttiler. Çevremde başka açıklar bulan arkadaşlarım var. Onlara büyük ödüller teklif edildi. Bana sadece teşekkür edildi. Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" şeklinde konuştu.