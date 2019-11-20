Apple'ın Açığını Bulan Gence Belediye Burs Verecek

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın açığını bulan lise son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay'a Nilüfer Belediyesi'nden bir destek geldi.

Apple 100 TL Vermişti! Nilüfer Belediyesi Harekete Geçti

Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümünde okuyan genç Apple'ın açığını bulması üzerine şirket tarafından 100 TL ile ödüllendirilmişti.

Yaşananların ardından Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, liseli gence destek olmak için harekeyte geçti. Oğuz Akçay'ın çok daha iyi bir eğitim alması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Erdem açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Çok etkilendim açıkçası. Burada yaşayan bir kardeşimin, bir dünya devinin eksikliklerini bulma becerisi beni çok heyecalandırdı. Görüyorum ki pırıl pırıl, geleceği parlak olan bir genç arkadaşımız kendisi. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak elinden tutacağız, üniversite ve bilişim üzerine eğitimiyle daha iyi noktalara gelecektir. Biz her türlü desteği vereceğiz, kendisini kutluyorum."

Belediyeden burs alacak olan liseli Oğuz Akçay da yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Buradan bizler de Apple'ın açığını bulan Oğuz Akçay'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!