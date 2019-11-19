Apple’ın Açığını Bulan Gence 'Şaka Gibi' Para Ödülü

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, teknoloji devi Apple’ın önemli bir açığını buldu. Söz konusu açığı firmaya bildiren Çoban, 300 TL’lik para ödülü kazandı. Fakat aldığı bu ödül nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğrayan Çoban, "Hediye olarak en azından bir telefon gönderebilirlerdi." diye konuştu.

Sadece 300 TL Para Ödülü

Oynadığı bir mobil oyunda satın alma işlemi yapabilmek için Apple hesabına para yükleyen Hüseyin Çoban, satın alma işlemi sırasında bir sorunla karşılaştı ve sistemde bir açık olduğunu fark etti.

Çoban, bulduğu açığı hemen Apple’a bildirdi ve bunun karşılığında Apple tarafından kendisine bir teşekkür maili gönderildi. Apple ayrıca, Çoban’a 300 TL para ödülü de verdi.

'50-60 Bin TL'lik Satın Alım Yapabilirdim'

Para ödülünün az olması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Çoban şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta oyun hesabıma 75 TL gibi bir ücret yüklüyordum. Bir defasında yine Apple hesabıma bakiye olarak ücreti yükledim. Daha sonra oyun içinden ürün almak amacıyla oyuna girdim. Oyun içinden alacağım ürün için ekleme yerine tıkladım ama hesabıma eklenmedi. Apple Store’dan bakiyeme tekrar baktım, bakiyem yerinde duruyordu. Sonra yine denedim ve yine hata aldım. Bu defa telefonu kapatıp açtım. Ödeme yöntemini değiştirerek yeni bir ödeme yöntemi ekledim. Daha sonra bakiyemde -134 TL yazdı. Oyuna girdiğimdeyse hesabıma normalden 5 kat daha fazla elmas yüklenmişti. Art niyetli olsaydım uygulama içinde 50-60 bin TL tutarında ürün satın alabilirdim. Ben böyle bir şey yapmayıp direkt olarak Apple’a mail atarak durumu bildirdim. Onlar da bana ’Süpersin Hüseyin’ diyerek hesabıma 300 TL ödül gönderdiklerini söylediler. Ben açıkçası Apple’dan böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bana hediye olarak bir telefon da gönderebilirlerdi. O konuda biraz hayal kırıklığına uğradım. Şu anda açığı kapattılar."